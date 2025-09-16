Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами

В последние годы цифровой детокс стал популярным трендом среди тех, кто стремится ограничить время, проведенное за телефонами и экранами. УНН пообщался с практическим психологом Викторией Серман, чтобы узнать, как сделать это постепенно и эффективно.

Цифровой детокс: что это такое и почему стал популярным

Цифровой детокс — это сознательный отказ от всех гаджетов на определенное время. Его цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость от девайсов и восстановить баланс между онлайн и офлайн-жизнью. Чаще всего популярность цифрового детокса в последние годы объясняют тем, что люди стали очень перегружены информацией. Они ежедневно сталкиваются с бесконечным потоком новостей и контента, что вызывает стресс и усталость.

Еще одной причиной является определенная зависимость современных людей от экранов. Слишком долгое время, проведенное перед экраном, приводит к бессоннице и снижает дальнейшую продуктивность. Также не менее важной причиной является то, что люди начали осознавать, что проводя время в сети, упускают ощущение присутствия "здесь и сейчас" и испытывают нехватку "живого общения".

Facebook назвали самой токсичной платформой для экоактивистов - исследование

Как уменьшить зависимость от экранов

Я советую контролировать время, проведенное за гаджетами, с помощью будильников и экранного времени. Уменьшать это время лучше постепенно: например, начать использовать телефон на 30 минут меньше, за неделю сократить экранное время еще на 1 час - советует Виктория.

Она также предлагает договориться с собой, чтобы отказ от гаджетов и девайсов прошел для вас легче. Например, психолог советует не пользоваться телефоном, если вы идете куда-то пешком. Или не использовать гаджеты во время обеда или ужина. Вы можете придумать для себя собственные правила, главное, чтобы они выполнялись.

Также советую не использовать телефон перед сном, потому что возбуждается нервная система, что плохо влияет на сон и самочувствие утром соответственно - говорит Виктория.

Информационный детокс

Чтобы провести информационный детокс, психолог советует установить для себя определенные "тихие часы" без соцсетей или новостных сайтов, где вы обычно берете информацию. Это могут быть 2 часа перед сном или, если вы работаете за компьютером, час обеденного перерыва и т.д. В выходные стоит попробовать устроить "день без интернета", заняв себя чем-то более интересным.

Также пересмотрите количество источников, из которых вы обычно получаете информацию. Нередко человек подписан на десятки пабликов, которые дублируют одинаковую информацию. Выберите 2-3 проверенных ресурса, обычно этого достаточно, чтобы быть в курсе важных событий.

Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога

Детокс от соцсетей и польза от него

"Цифровой детокс сделать абсолютно реально, но нужно заменить гаджеты чем-то интересным именно для вас", - подчеркивает специалист.

Это может быть спорт, творчество, встречи с друзьями, книги и т.д. Выберите хобби, которое действительно приносит вам удовольствие, и постарайтесь не использовать во время этих занятий телефон или другие устройства, чтобы полностью сосредоточиться на том, что вы делаете в конкретный момент. Польза от такого эксперимента не заставит вас долго ждать.

Состояние здоровья улучшится, нервная система станет более спокойной, из-за этого лучше станет и качество сна. Меньше стресса, больше внимания к себе и окружающей среде, и самая большая польза - у вас появится очень много времени на другие дела - подчеркивает психолог.

Психолог объяснил разницу между панической атакой и острой реакцией на стресс

Как провести digital detox: практические советы

По словам психолога, лучшим способом провести digital detox является сочетание его с чем-то приятным, от встречи с друзьями до интересного уикенда с насыщенной программой. Также психолог советует выбрать себе "напарника" в этом деле, с которым вы сможете поддерживать друг друга, общаться и обсуждать то, что беспокоит. Такая "парная работа" может оказаться намного эффективнее, ведь цифровым общением мы нередко заменяем живое. Впрочем, есть случаи, когда цифровая зависимость может потребовать более глубокого изучения.

Моя рекомендация - постепенно уменьшать использование гаджетов, чтобы это дало больший и долгосрочный результат. Зависимость от гаджетов, как и другие зависимости, и она просто так не пропадет, ее можно заменить на другое. Значит, есть что-то ценное для вас в этом. Также можно обратиться к психологу и узнать причины именно вашей зависимости от гаджетов и уменьшить ее, все ответы есть в вас - отмечает специалист.

Страх и тревога: психолог объяснил разницу