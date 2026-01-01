“Дід Мороз” на танках, керування дронами та вогнепальна зброя: у росії мілітаризовують дітей

росія готується до подальшої мілітаризації дітей і молоді, вже не маскуючи військову підготовку під соціальні та освітні ініціативи. Черговим кроком стало оголошення про намір включити керування безпілотниками до нормативів всеросійського комплексу ГТО – програми, яка формально позиціонується як система фізичного виховання населення. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

На регіональному рівні цей процес набуває відверто демонстративних форм. Мілітаризацію поширили навіть на новорічні заходи: дітей катають на бойовій техніці, дозволяють стріляти з вогнепальної зброї, а "діди морози" приїжджають до малюків на танках. Символи війни остаточно інтегрують у дитячий простір, нормалізуючи насильство та армію як елемент повсякденного життя з наймолодшого віку - йдеться у повідомленні.

Паралельно федеральна влада анонсувала розробку нової системи показників "зміцнення здоров’я та фізичного розвитку дітей", у якій окремий акцент зроблено на підготовці до військової служби. Таким чином, критерії фізичного розвитку фактично прив’язують до майбутньої придатності до армії, стираючи межу між оздоровленням і військовою мобілізацією.

В рф розширюють залучення "ветеранів сво" для мілітаризації дітей - ЦПД

Окремо російські посадовці заявили про плани розширити державне регулювання військово-спортивної підготовки дітей, прирівнявши її до освітньої діяльності.

За інформацією зовнішньої розвідки, це означає формалізацію та легітимізацію військово орієнтованих практик у середовищі неповнолітніх із залученням державних інституцій.Такі рішення вписуються у ширшу стратегію мілітаризації російського суспільства та системного залучення дітей до підготовки, пов’язаної з війною.

Під прикриттям "фізичного виховання" держава дедалі активніше вибудовує інфраструктуру раннього формування у дітей навичок, релевантних для бойових дій - йдеться у дописі.

ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї