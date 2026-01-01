"Дед Мороз" на танках, управление дронами и огнестрельное оружие: в россии милитаризируют детей

россия готовится к дальнейшей милитаризации детей и молодежи, уже не маскируя военную подготовку под социальные и образовательные инициативы. Очередным шагом стало объявление о намерении включить управление беспилотниками в нормативы всероссийского комплекса ГТО – программы, которая формально позиционируется как система физического воспитания населения. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

На региональном уровне этот процесс приобретает откровенно демонстративные формы. Милитаризацию распространили даже на новогодние мероприятия: детей катают на боевой технике, позволяют стрелять из огнестрельного оружия, а "деды морозы" приезжают к малышам на танках. Символы войны окончательно интегрируют в детское пространство, нормализуя насилие и армию как элемент повседневной жизни с самого младшего возраста - говорится в сообщении.

Параллельно федеральные власти анонсировали разработку новой системы показателей "укрепления здоровья и физического развития детей", в которой отдельный акцент сделан на подготовке к военной службе. Таким образом, критерии физического развития фактически привязывают к будущей пригодности к армии, стирая грань между оздоровлением и военной мобилизацией.

Отдельно российские чиновники заявили о планах расширить государственное регулирование военно-спортивной подготовки детей, приравняв ее к образовательной деятельности.

По информации внешней разведки, это означает формализацию и легитимизацию военно-ориентированных практик в среде несовершеннолетних с привлечением государственных институтов. Такие решения вписываются в более широкую стратегию милитаризации российского общества и системного привлечения детей к подготовке, связанной с войной.

Под прикрытием "физического воспитания" государство все активнее выстраивает инфраструктуру раннего формирования у детей навыков, релевантных для боевых действий - говорится в сообщении.

