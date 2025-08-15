$41.450.06
12:08 • 32592 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 32707 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 51790 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 35599 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 58883 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 34238 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 69319 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 100711 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 58187 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 206449 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Дев'ять поплічників окупантів отримали вироки за фейковий референдум рф на Херсонщині

Київ • УНН

 338 перегляди

СБУ засудила дев'ятьох колаборантів за організацію незаконного "референдуму" на Херсонщині. Вони отримали до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Дев'ять поплічників окупантів отримали вироки за фейковий референдум рф на Херсонщині

Служба безпеки України повідомила про чергові вироки колаборантам, які під час окупації Херсонщини організовували незаконний "референдум" на користь росії. За доказовою базою СБУ дев’ятеро учасників отримали до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

За інформацією правоохоронців, вісім із колаборантів відбуватимуть покарання на території України, ще одна зловмисниця засуджена заочно, оскільки переховується на тимчасово окупованому лівобережжі регіону Херсонщини.

За матеріалами справи, організаторкою групи є мешканка Бериславського району, яка після захоплення громади пішла на співпрацю з агресором і очолила окупаційний "виборчком № 826

 - заявили у Службі безпеки.

Під час фейкового плебісциту вони обходили місцевих жителів, роздавали "бюлетені" та агітували підтримати "приєднання" Херсонщини до рф. Після деокупації колаборанти намагалися уникнути відповідальності, але контррозвідники СБУ задокументували їхні злочини, встановили місцезнаходження та затримали вісьмох учасників групи у лютому 2024 року.

Коригувала комбіновані удари рф по Одесі: 15 років тюрми отримала агентка фсб02.08.25, 01:43 • 4210 переглядiв

Суд визнав усіх дев’ятьох винними за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність та участь у проведенні незаконного референдуму).

Тривають заходи щодо притягнення до відповідальності очільниці групи, яка перебуває на тимчасово окупованій території.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Івано-Франківській та Херсонській областях за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка займалася підготовкою нового обстрілу рф по Одещині14.08.25, 23:23 • 4464 перегляди

Степан Гафтко

ВійнаКримінал та НП
Бериславський район
Івано-Франківська область
Служба безпеки України
Херсонська область
Україна