Дев'ять поплічників окупантів отримали вироки за фейковий референдум рф на Херсонщині
СБУ засудила дев'ятьох колаборантів за організацію незаконного "референдуму" на Херсонщині. Вони отримали до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Служба безпеки України повідомила про чергові вироки колаборантам, які під час окупації Херсонщини організовували незаконний "референдум" на користь росії. За доказовою базою СБУ дев’ятеро учасників отримали до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Деталі
За інформацією правоохоронців, вісім із колаборантів відбуватимуть покарання на території України, ще одна зловмисниця засуджена заочно, оскільки переховується на тимчасово окупованому лівобережжі регіону Херсонщини.
За матеріалами справи, організаторкою групи є мешканка Бериславського району, яка після захоплення громади пішла на співпрацю з агресором і очолила окупаційний "виборчком № 826
Під час фейкового плебісциту вони обходили місцевих жителів, роздавали "бюлетені" та агітували підтримати "приєднання" Херсонщини до рф. Після деокупації колаборанти намагалися уникнути відповідальності, але контррозвідники СБУ задокументували їхні злочини, встановили місцезнаходження та затримали вісьмох учасників групи у лютому 2024 року.
Суд визнав усіх дев’ятьох винними за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність та участь у проведенні незаконного референдуму).
Тривають заходи щодо притягнення до відповідальності очільниці групи, яка перебуває на тимчасово окупованій території.
Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Івано-Франківській та Херсонській областях за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.
