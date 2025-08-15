Девять пособников оккупантов получили приговоры за фейковый референдум РФ на Херсонщине
СБУ осудила девять коллаборантов за организацию незаконного "референдума" на Херсонщине. Они получили до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Служба безопасности Украины сообщила об очередных приговорах коллаборантам, которые во время оккупации Херсонщины организовывали незаконный "референдум" в пользу России. По доказательной базе СБУ девять участников получили до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Детали
По информации правоохранителей, восемь из коллаборантов будут отбывать наказание на территории Украины, еще одна злоумышленница осуждена заочно, поскольку скрывается на временно оккупированном левобережье Херсонской области.
По материалам дела, организатором группы является жительница Бериславского района, которая после захвата общины пошла на сотрудничество с агрессором и возглавила оккупационный "избирком № 826
Во время фейкового плебисцита они обходили местных жителей, раздавали "бюллетени" и агитировали поддержать "присоединение" Херсонщины к РФ. После деоккупации коллаборанты пытались избежать ответственности, но контрразведчики СБУ задокументировали их преступления, установили местонахождение и задержали восьмерых участников группы в феврале 2024 года.
Суд признал всех девятерых виновными по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность и участие в проведении незаконного референдума).
Продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности главы группы, которая находится на временно оккупированной территории.
Расследование осуществляли сотрудники СБУ в Ивано-Франковской и Херсонской областях при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.
