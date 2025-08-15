$41.450.06
12:08
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Девять пособников оккупантов получили приговоры за фейковый референдум РФ на Херсонщине

Киев • УНН

 396 просмотра

СБУ осудила девять коллаборантов за организацию незаконного "референдума" на Херсонщине. Они получили до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Девять пособников оккупантов получили приговоры за фейковый референдум РФ на Херсонщине

Служба безопасности Украины сообщила об очередных приговорах коллаборантам, которые во время оккупации Херсонщины организовывали незаконный "референдум" в пользу России. По доказательной базе СБУ девять участников получили до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

По информации правоохранителей, восемь из коллаборантов будут отбывать наказание на территории Украины, еще одна злоумышленница осуждена заочно, поскольку скрывается на временно оккупированном левобережье Херсонской области.

По материалам дела, организатором группы является жительница Бериславского района, которая после захвата общины пошла на сотрудничество с агрессором и возглавила оккупационный "избирком № 826

 - заявили в Службе безопасности.

Во время фейкового плебисцита они обходили местных жителей, раздавали "бюллетени" и агитировали поддержать "присоединение" Херсонщины к РФ. После деоккупации коллаборанты пытались избежать ответственности, но контрразведчики СБУ задокументировали их преступления, установили местонахождение и задержали восьмерых участников группы в феврале 2024 года.

Корректировала комбинированные удары рф по Одессе: 15 лет тюрьмы получила агент фсб

Суд признал всех девятерых виновными по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность и участие в проведении незаконного референдума).

Продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности главы группы, которая находится на временно оккупированной территории.

Расследование осуществляли сотрудники СБУ в Ивано-Франковской и Херсонской областях при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая занималась подготовкой нового обстрела РФ по Одесской области

Степан Гафтко

ВойнаКриминал и ЧП
Бериславский район
Ивано-Франковская область
Служба безопасности Украины
Херсонская область
Украина