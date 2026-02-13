$42.990.04
Ексклюзив
10:00 • 1748 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 8800 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 11993 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 26192 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 51704 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 37206 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 47793 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35430 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27433 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 28250 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн.

Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн

Старший детектив Національного антикорупційного бюро України Володимир Усіков у січні цього року придбав дачний будинок вартістю майже 3 млн грн. Про це повідомляє видання "Апостроф" із посиланням на повідомлення про суттєві зміни в його електронній декларації. 

Згідно з оприлюдненими даними, напередодні Усіков також став власником ще одного об’єкта будівництва вартістю майже 3 млн грн. 

Окрім нерухомості, у декларації зазначено колекцію монет і поштових марок різних історичних періодів, зокрема часів царської росії та СРСР. Серед них — обігові та колекційні монети з міді, срібла, золота та інших металів, а також бони і поштові марки. Вартість колекції у декларації не вказана. 

Також детектив задекларував дві квартири в Києві, два гаражні приміщення, автомобіль марки Hyundai та облігації внутрішньої державної позики на суму понад 2 млн грн. За рік, відповідно до декларації, дохід від ОВДП становив близько 500 тис. грн. 

У декларації зазначено, що Володимир Усіков користується державними програмами підтримки населення, зокрема програмами "зимової підтримки" та "національного кешбеку". Серед заощаджень детектива вказано 8,2 млн грн готівкою та 140 тис. доларів США. Окрім того, родина Усікових має дев’ять банківських рахунків. 

Раніше Усіков позичив 3 млн грн невідомій особі, зазначивши ці кошти у витратах як кредит. У декларації не уточнюється, кому саме надано позику. Розмір цієї суми, за даними декларації, співмірний із трирічною заробітною платою детектива. 

У 2023 році Усіков також позичив 5 млн грн своєму брату. 

Нагадаємо, в поле зору журналістів-розслідувачів неодноразово потрапляли й інші детективи НАБУ. Зокрема, Михайло Буртовий, у декларації якого зазначено понад 60 земельних ділянок, оформлених на матір, а також керівник одного з підрозділів НАБУ Валентин Шмітько, який вивів з України 4,3 млн грн нібито заощаджень. Окрім того, повідомлялося, що детективи НАБУ приховують значні суми у криптогаманцях: дружина старшого детектива Олександра Риковцева придбала біткоїнів на понад 1 млн дол.

Лілія Подоляк

Політика
Нерухомість
Державний бюджет
Банківська картка
Золото
Національне антикорупційне бюро України
Київ