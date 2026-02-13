Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн.

Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Владимир Усиков в январе этого года приобрел дачный дом стоимостью почти 3 млн грн. Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на сообщение о существенных изменениях в его электронной декларации.

Согласно обнародованным данным, накануне Усиков также стал владельцем еще одного объекта строительства стоимостью почти 3 млн грн.

Кроме недвижимости, в декларации указана коллекция монет и почтовых марок разных исторических периодов, в частности времен царской россии и СССР. Среди них — оборотные и коллекционные монеты из меди, серебра, золота и других металлов, а также боны и почтовые марки. Стоимость коллекции в декларации не указана.

Также детектив задекларировал две квартиры в Киеве, два гаражных помещения, автомобиль марки Hyundai и облигации внутреннего государственного займа на сумму более 2 млн грн. За год, согласно декларации, доход от ОВГЗ составил около 500 тыс. грн.

В декларации указано, что Владимир Усиков пользуется государственными программами поддержки населения, в частности программами "зимней поддержки" и "национального кэшбэка". Среди сбережений детектива указано 8,2 млн грн наличными и 140 тыс. долларов США. Кроме того, семья Усиковых имеет девять банковских счетов.

Ранее Усиков одолжил 3 млн грн неизвестному лицу, указав эти средства в расходах как кредит. В декларации не уточняется, кому именно предоставлен кредит. Размер этой суммы, по данным декларации, сопоставим с трехлетней заработной платой детектива.

В 2023 году Усиков также одолжил 5 млн грн своему брату.

Напомним, в поле зрения журналистов-расследователей неоднократно попадали и другие детективы НАБУ. В частности, Михаил Буртовой, в декларации которого указано более 60 земельных участков, оформленных на мать, а также руководитель одного из подразделений НАБУ Валентин Шмитько, который вывел из Украины 4,3 млн грн якобы сбережений. Кроме того, сообщалось, что детективы НАБУ скрывают значительные суммы в криптокошельках: жена старшего детектива Александра Рыковцева приобрела биткоинов на более чем 1 млн долл.