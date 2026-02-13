$42.990.04
Эксклюзив
10:00 • 2988 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 9830 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 12452 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 26633 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 52100 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 37390 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 48135 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 35484 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 27480 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 28290 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн.

Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн

Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Владимир Усиков в январе этого года приобрел дачный дом стоимостью почти 3 млн грн. Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на сообщение о существенных изменениях в его электронной декларации. 

Согласно обнародованным данным, накануне Усиков также стал владельцем еще одного объекта строительства стоимостью почти 3 млн грн. 

Кроме недвижимости, в декларации указана коллекция монет и почтовых марок разных исторических периодов, в частности времен царской россии и СССР. Среди них — оборотные и коллекционные монеты из меди, серебра, золота и других металлов, а также боны и почтовые марки. Стоимость коллекции в декларации не указана. 

Также детектив задекларировал две квартиры в Киеве, два гаражных помещения, автомобиль марки Hyundai и облигации внутреннего государственного займа на сумму более 2 млн грн. За год, согласно декларации, доход от ОВГЗ составил около 500 тыс. грн. 

В декларации указано, что Владимир Усиков пользуется государственными программами поддержки населения, в частности программами "зимней поддержки" и "национального кэшбэка". Среди сбережений детектива указано 8,2 млн грн наличными и 140 тыс. долларов США. Кроме того, семья Усиковых имеет девять банковских счетов. 

Ранее Усиков одолжил 3 млн грн неизвестному лицу, указав эти средства в расходах как кредит. В декларации не уточняется, кому именно предоставлен кредит. Размер этой суммы, по данным декларации, сопоставим с трехлетней заработной платой детектива. 

В 2023 году Усиков также одолжил 5 млн грн своему брату. 

Напомним, в поле зрения журналистов-расследователей неоднократно попадали и другие детективы НАБУ. В частности, Михаил Буртовой, в декларации которого указано более 60 земельных участков, оформленных на мать, а также руководитель одного из подразделений НАБУ Валентин Шмитько, который вывел из Украины 4,3 млн грн якобы сбережений. Кроме того, сообщалось, что детективы НАБУ скрывают значительные суммы в криптокошельках: жена старшего детектива Александра Рыковцева приобрела биткоинов на более чем 1 млн долл.

Лилия Подоляк

Политика
Недвижимость
Государственный бюджет
Банковская карта
Золото
Национальное антикоррупционное бюро Украины
