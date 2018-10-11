Держдепу не відомо про домовленості з Туреччиною щодо звільнення пастора Брансона

“Я не обізнана щодо будь-якої подібної домовленості”, — сказала очільниця прес-служби американського зовнішньополітичного відомства. “Завтра відбудеться засідання, йде судовий процес, ми будемо там, і ми будемо надавати підтримку пастору Брансону та його близьким”, — додала Нойєрт.

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Раніше американські ЗМІ, в тому числі газета The Washington Post, повідомили, посилаючись на неназваних посадовців США та інші джерела, які обізнані щодо розвитку подій у справі Брансона, що пастор може вийти на свободу в Туреччині вже в п’ятницю після чергового судового засідання. У свою чергу, за даними видання, американська адміністрація взяла на себе зобов’язання скасувати вже застосовані проти Туреччини у зв’язку зі справою Брансона обмежувальні заходи і не вводити нові обмеження такого роду.

Як раніше інформував УНН, протестантський пастор Ендрю Брансон, який проживав у районі Ізміра, був заарештований у 2017 році за звинуваченням у зв’язках із забороненими у Туреччині Робочої партією Курдистану і “Терористичної організацією фетхуллахістів” (послідовники мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена). 7 травня цього року Брансон постав перед турецьким судом і відкинув звинувачення в терористичній діяльності і шпигунстві, а 25 липня він був поміщений під домашній арешт із медичних міркувань. Прокуратура вимагає для нього 35 років позбавлення волі.

Через арешт пастора виникла серйозна напруженість у відносинах Анкари і Вашингтона. 1 серпня США ввели санкції відносно міністрів внутрішніх справ та юстиції Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину Брансону. МЗС Туреччини засудив рішення США та закликав від нього відмовитися.