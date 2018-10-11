Госдепа не известно о договоренности с Турцией об освобождении пастора Брансона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Государственный департамент не осведомлен о существовании договоренности между США и Турцией об освобождении американского пастора Эндрю Брансона, о которой ранее сообщили американские СМИ. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт на регулярном брифинге для журналистов, передает УНН.
“Я не осведомлена о какой-либо подобной договоренности”, — сказала руководительница пресс-службы американского внешнеполитического ведомства. “Завтра состоится заседание, идет судебный процесс, мы будем там, и мы будем оказывать поддержку пастору Брансону и его близким”, — добавила Нойерт.
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Ранее американские СМИ, в том числе газета The Washington Post, сообщили, ссылаясь на неназванных чиновников США и другие источники, знакомые по развитию событий по делу Брансона, что пастор может выйти на свободу в Турции уже в пятницу после очередного судебного заседания. По этим данным, американская администрация в свою очередь взяла на себя обязательство отменить уже примененные против Турции в связи с делом Брансона ограничительные меры и не вводить новые ограничения такого рода.
Как ранее информировал УНН, протестантский пастор Эндрю Брансон, который проживал в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и “террористической организацией фетхуллахистов” (последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест из медицинских соображений. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.
Из-за ареста пастора возникла серьезная напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона. 1 августа США ввели санкции в отношении министров внутренних дел и юстиции Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.