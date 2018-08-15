Віце-президент США порадив Туреччині не випробовувати терпіння Трампа

“Туреччини краще не випробовувати терпіння президента Трампа в питанні повернення додому американців, помилково заарештованих за кордоном”, — заявив він, нагадавши, що в США Брансона вважають невинним.

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Протестантський пастор Ендрю Брансон, який проживав у районі Ізміра, був заарештований у 2017 році за звинуваченням у зв’язках із забороненими у Туреччині Робочої партією Курдистану і “Терористичної організацією фетхуллахістів” (послідовники мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена). 7 травня цього року Брансон постав перед турецьким судом і відкинув звинувачення в терористичній діяльності і шпигунстві, а 25 липня він був поміщений під домашній арешт із медичних міркувань. Прокуратура вимагає для нього 35 років позбавлення волі.

США різко критикують Туреччину за справу пастора і вимагають його негайного звільнення. Трамп раніше пригрозив Анкарі ввести санкції, а на початку серпня реалізував ці загрози. Штати заборонили в’їзд на свою територію міністрам юстиції та внутрішніх справ республіки, а також підвищили удвічі мита на сталь і алюміній із Туреччини до 50% і 20% відповідно.

Влада США може розглянути питання зняття санкцій із Туреччини, якщо пастор Ендрю Брансон буде звільнений, повідомили у Білому домі. Турецька сторона і президент Реджеп Таїп Ердоган “поставилися до Брансона вкрай несправедливо”, заявили в адміністрації США.

Зазначається, що звільнення пастора призведе тільки до скасування обмежень проти міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля. Рішення підвищити імпортні мита на турецьку сталь залишиться в силі, підкреслили у Білому домі. Обмеження проти двох чиновників Вашингтон ввів 1 серпня. Позиція влади США полягає в тому, що міністри причетні до арешту пастора.

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Турецький лідер вирішив відповісти на дії влади США дзеркально. 4 серпня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що активи двох американських міністрів — також юстиції та внутрішніх справ — на території Туреччини, якщо такі є, будуть заморожені. Прес-секретар Ердогана Ібрагім Калин раніше в середу сказав, що відносини двох країн перебувають на межі розриву. Президент Туреччини заявив про бойкот усієї американської електроніки і теж значно підвищив мита на ряд товарів зі США. Анкара підняла тарифи на американські автомобілі, алкоголь і тютюн. Ердоган також запропонував бойкотувати смартфони iPhone американської компанії Apple. Тим часом вся ця криза сильно послабила економіку країни і турецьку ліру, що втратила від початку року вже понад 40% вартості.