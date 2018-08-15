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Вице-президент США посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа

Киев • УНН

 • 10687 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Вице-президент США Майкл Пенс считает, что властям Турции лучше не испытывать терпение президента Дональда Трампа в вопросе освобождения американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог политика в Twitter.

Вице-президент США посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа

"Турции лучше не испытывать терпение президента Трампа в вопросе возвращения домой американцев, ошибочно арестованных за рубежом", - заявил он, напомнив, что в США Брансона считают невиновным.

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Протестантский пастор Эндрю Брансон, который проживал в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест из медицинских соображений. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

США резко критикуют Турцию за дело пастора и требуют его немедленного освобождения. Трамп ранее пригрозил Анкаре ввести санкции, но в начале августа реализовал эти угрозы. Штаты запретили въезд на свою территорию министрам юстиции и внутренних дел республики, а также повысили вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20% соответственно.

Власти США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций из Турции, если пастор Эндрю Брансон будет освобожден, сообщили в Белом доме. Турецкая сторона и президент Реджеп Тайип Эрдоган "отнеслись к Брансону крайне несправедливо", заявили в администрации США.

Отмечается, что освобождение пастора приведет только к отмене ограничений против министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Решение повысить импортные пошлины на турецкую сталь останется в силе, подчеркнули в Белом доме. Ограничения против двух чиновников Вашингтон ввел 1 августа. Позиция властей США заключается в том, что министры причастны к аресту пастора.

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Турецкий лидер решил ответить на действия властей США зеркально. 4 августа Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что активы двух американских министров - также юстиции и внутренних дел - на территории Турции, если таковые имеются, будут заморожены. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин ранее в среду сказал, что отношения двух стран находятся на грани разрыва. Президент Турции заявил о бойкоте всей американской электроники и тоже значительно повысил пошлины на ряд товаров из США. Анкара подняла тарифы на американские автомобили, алкоголь и табак. Эрдоган также предложил бойкотировать смартфоны iPhone американской компании Apple. Между тем весь этот кризис сильно ослабила экономику страны и турецкую лиру, что потеряла с начала года уже более 40% стоимости.

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