Держдеп розкритикував Польщу та частково Україну, Боснію та ін. за невиплату відшкодувань викраденої нацистами власності

У документі проводиться аналіз “дій, вжитих країнами для того, щоб повернути або надати відшкодування власності, конфіскованої за часів Голокосту або згодом націоналізованої в комуністичну епоху”, йдеться в заяві пресслужби Держдепартаменту. Всього в доповіді розглянуто 46 держав, що брали участь в підписанні підсумкового документа Міжнародної конференції по майну жертв голокосту в Празі в 2009 році, що отримав назву “Терезинська декларація”.

Як зазначає Associated Press, найбільше критики в доповіді направлено на адресу Польщі, влада якої, на думку Держдепартаменту, не виконувала вимоги щодо повернення та відшкодування власності. Так, з 5,5 тис. вимог про повернення власності, за даними США, половина була відхилена. Крім того, в країні, як стверджується в документі, так і не була сформована широка законодавча база для роботи з подібними випадками.

Американське зовнішньополітичне відомство також залишилося незадоволеним політикою влади України, Білорусі, а також Боснії і Герцеговини.

Крім того, деякі претензії у Держдепу були відносно Росії, Латвії та Хорватії. “Росія зробила мало для того, щоб провести дослідження про походження, повернути власникам або виплатити компенсації за предмети мистецтва, які були повернуті в кінці Другої світової війни після того, як вони були конфісковані нацистами...”, — стверджується в доповіді.

Держдепартамент повинен був направити свій звіт Конгресу в рамках американського закону, який був прийнятий законодавцями в 2017 році і підписаний президентом Дональдом Трампом в травні 2018 року.

Також відзначимо, що раніше Польща та Ізраїль вступили в активну дипломатичну “перепалку” щодо причетності поляків до Голокосту.