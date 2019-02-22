Глава МЗС Ізраїлю не став вибачатися за слова про польську участь в Голокості

“Я не шкодую про те, що сказав про польську участь в Голокості. Багато поляків співпрацювали з нацистами”, — наводить 13-й канал ізраїльського телебачення висловлювання Каца.

18 лютого Польща через висловлювання Каца відмовилася від участі у зустрічі лідерів країн Вишеградської групи (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) та Ізраїлю, яка була запланована на 19 лютого в Єрусалимі. Польський прем’єр Матеуш Моравецький тоді ж назвав слова Каца неприпустимими і расистськими. Він зажадав від влади Ізраїлю рішучої реакції.

17 лютого сам Моравецький відмовився від поїздки в Єрусалим через публікацію в ізраїльських ЗМІ слів прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про те, що поляки співпрацювали з нацистами. Коментуючи ситуацію навколо слів Нетаньяху, Кац тоді заявив, що “прем’єр-міністр висловився ясно” і додав, що “поляки ввібрали антисемітизм з молоком матері”.

Як зазначав УНН, через слова Нетаньяху президент Польщі погрожував перенести дипломатичну зустріч з Ізраїлю.