Через слова Нетаньяху президент Польщі погрожує перенести дипломатичну зустріч з Ізраїлю

Він не уточнив, про які саме словах Нетаньяху йдеться. У той же час, за даними газети Haaretz, Нетаньяху, спілкуючись з журналістами під час конференції з Близького Сходу в Варшаві, заявив, що “поляки співпрацювали з нацистами”. Таким чином він прокоментував так званий закон про голокост, який привів до конфлікту у відносинах Польщі з Ізраїлем, Україною і США. Закон вводив кримінальну відповідальність (тюремне ув’язнення на термін до трьох років) за поширення ідей про провину польського народу або держави в злочинах Третього рейху.

“Якщо заява прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху звучала так, як повідомляють ЗМІ, я готовий зробити резиденцію президента Республіки Польща — замок у Віслі — місцем зустрічі Вишеградської групи. Ізраїль не є хорошим місцем для зустрічі в такому випадку, не дивлячись на минулі домовленості”, — написав в п’ятницю Дуда в Twitter.

Jeśli wypowiedź Premiera Netanjahu brzmiała tak, jak podają media, gotów jestem udostępnić Rezydencję Prezydenta RP „Zameczek” w Wiśle na spotkanie Premierów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Izrael nie jest w tej sytuacji dobrym miejscem by się spotykać, mimo wcześniejszych ustaleń.

Як повідомляв УНН, наприкінці січня стало відомо, що саміт Вишеградської групи знаходиться в списку офіційних візитів в документі МЗС Ізраїлю.