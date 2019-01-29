У лютому Вишеградська група збереться в Ізраїлі

Запланований на 18-19 лютого саміт в Єрусалимі буде першою зустріччю так званої Вишеградської четвірки за межами Європи. У ній візьмуть участь прем'єр-міністри: Матеуш Моравецкій (Польща), Андрій Бабіш (Чехія), Петер Пеллегріні (Словаччина) і Віктор Орбан (Угорщина).

Представники Вишеградської групи приїдуть на запрошення глави ізраїльського уряду Беньяміна Нетаньяху, який звернувся до держав цієї групи з проханням використати свій вплив в Європейському союзі з метою зміцнення взаємовідносин між Ізраїлем і ЄС.

У програмі саміту передбачається відвідування лідерами Вишеградської групи Стіни Плачу і Центру пам'яті "Яд Вашем".



Нагадаємо, Вишеградська четвірка звинуватила Брюссель в тиску з питання прийому біженців.