Вышеградская четверка обвинила Брюссель в давлении по вопросу приема беженцев

Во время встречи глав правительств четырех стран в Варшаве премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Вышеградская группа подобное давление “никогда не примет” и не позволит Брюсселю “диктовать условия”. Миграционная политика, до сих пор проводимая Евросоюзом, по ее словам, хорошо себя не зарекомендовала, и из этого ЕС должен “вынести урок”.



В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что увязывание распределения финансовых потоков от ЕС с политикой в отношении беженцев является “плохой идеей”.



Он заявил о целосообразности возведения забора и создания новых транзитных зон на границе Венгрии с Сербией. С их помощью Венгрия сможет своими силами “останавливать волны беженцев” и не будет зависеть от соглашений ЕС с Турцией, подчеркнул В.Орбан. По его словам, таким образом Будапешт защищает и другие европейские страны.

“Австрийцы и немцы теперь могут снова спать спокойно”, — сказал венгерский премьер.

Як сообщал УНН, вчера в Венгрии вступил в силу закон, который предусматривает содержание всех беженцев в закрытых приграничных лагерях.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не будет соблюдать установленные Евросоюзом квоты на прием беженцев.

28 марта правительство Австрии сообщило о своем намерении выйти из соглашения о распределении мигрантов между государствами-членами Европейского союза, поскольку, по его мнению, страна уже выполнила свои обязательства относительно приема беженцев.