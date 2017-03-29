Вишеградська четвірка звинуватила Брюссель у тиску щодо прийому біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Держави Вишеградської четвірки – Польща, Угорщина, Чехія і Словаччина – звинуватили Євросоюз у "тиску" в питаннях міграційної політики, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Під час зустрічі глав урядів чотирьох країн у Варшаві прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що Вишеградська група подібний тиск “ніколи не прийме” і не дозволить Брюсселю “диктувати умови”. Міграційна політика, яка досі проводилася Євросоюзом, за її словами, добре себе не зарекомендувала, і з цього ЄС повинен “винести урок”.
У свою чергу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що пов’язування розподілу фінансових потоків від ЄС із політикою щодо біженців є “поганою ідеєю”.
Він заявив про доцільність зведення огорожі та створення нових транзитних зон на кордоні Угорщини з Сербією. З їх допомогою Угорщина зможе своїми силами “зупиняти хвилі біженців” і не буде залежати від угод ЄС із Туреччиною, підкреслив В.Орбан. За його словами, таким чином Будапешт захищає й інші європейські країни.
“Австрійці і німці тепер можуть знову спати спокійно”, — сказав угорський прем’єр.
Як повідомляв УНН, учора в Угорщині вступив у силу закон, який передбачає утримання всіх біженців у закритих прикордонних таборах.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не буде дотримуватися встановлених Євросоюзом квот на прийом біженців.
28 березня уряд Австрії повідомив про свій намір вийти з угоди про розподіл мігрантів між державами-членами Європейського союзу, оскільки, на його думку, країна вже виконала свої зобов’язання щодо прийому біженців.