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Угорщина утримуватиме біженців у таборах на кордоні

Угорщина утримуватиме біженців у таборах на кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. В Угорщині сьогодні набув чинності закон, який передбачає утримання всіх біженців у закритих прикордонних таборах без права їх залишати, передає УНН з посиланням на Deutche Welle.

Відтепер мігранти, які попросили притулку в Угорщині, будуть розміщені у двох таборах біля кордону з Сербією. Це стосується і неповнолітніх віком від 14 до 18 років, у тому числі й до тих, які перебувають у країні без супроводу дорослих. Вони повинні знаходися в одному з таборів, доки влада не прийме рішення щодо надання притулку.

Як повідомляв УНН, цей закон був прийнятий парламентом Угорщини 7 березня цього року і викликав різку критику Управління верховного комісара ООН у справах біженців та правозахисних організацій.

Зокрема, організація Human Rights Watch закликала Євросоюз чинити тиск на Будапешт.

“Європейська комісія діяла дуже нерішуче, коли йшлося про дії угорського уряду щодо потенційних біженців”, — йдеться в заяві правозахисників.

На їхню думку, млява реакція Брюсселя призвела до того, що інші країни Євросоюзу починають “копіювати дії Угорщини”.

У лютому 2017 року інша міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала намір Угорщини запровадити суворі правила щодо біженців, назвавши новації такими, що ігнорують основні принципи ЄС та порушують права людини.

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