Венгрия будет держать беженцев в лагерях на границе

Отныне мигранты, которые попросили убежища в Венгрии, будут размещены в двух лагерях у границы с Сербией. Это касается и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе и тех, которые находятся в стране без сопровождения взрослых. Они должны находиться в одном из лагерей, пока власти не примут решение о предоставлении убежища.

Как сообщал УНН, этот закон был принят парламентом Венгрии 7 марта текущего года и вызвал резкую критику Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и правозащитных организаций.

В частности, организация Human Rights Watch призвала Евросоюз оказывать давление на Будапешт.

"Европейская комиссия действовала очень нерешительно, когда речь шла о шагах венгерского правительства в отношении потенциальных беженцев", – говорится в заявлении правозащитников.

По их мнению, вялая реакция Брюсселя привела к тому, что другие страны Евросоюза начинают "копировать действия Венгрии".

В феврале 2017 другая международная правозащитная организация Amnesty International раскритиковала намерение Венгрии ввести строгие правила в отношении беженцев, назвав нововведения игнорирующими основные принципы ЕС и нарушающими права человека.