Австрія вирішила вийти з угоди про розподіл біженців між країнами ЄС

"Ми вважаємо, що для Австрії необхідно зробити виняток, бо зобов'язання вже виконані. Будемо обговорювати це з Європейською комісією. Ми якнайшвидше направимо лист, а потім почнемо переговори", – заявив журналістам канцлер Австрії Крістіан Керн після засідання уряду.

Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не буде дотримуватися встановлених Євросоюзом квот на прийом біженців.