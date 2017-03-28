Австрія вирішила вийти з угоди про розподіл біженців між країнами ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Уряд Австрії вирішив вийти з угоди про розподіл мігрантів між державами-членами Європейського союзу, оскільки, на його думку, країна вже виконала свої зобов’язання щодо прийому біженців, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми вважаємо, що для Австрії необхідно зробити виняток, бо зобов'язання вже виконані. Будемо обговорювати це з Європейською комісією. Ми якнайшвидше направимо лист, а потім почнемо переговори", – заявив журналістам канцлер Австрії Крістіан Керн після засідання уряду.
Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не буде дотримуватися встановлених Євросоюзом квот на прийом біженців.