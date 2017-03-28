Австрия решила выйти из соглашения о распределении беженцев между странами ЕС

“Мы считаем, что для Австрии необходимо сделать исключение, потому что обязательства уже выполнены. Будем обсуждать это с Европейской комиссией. Мы как можно быстрее направим письмо, а потом начнем переговоры”, — заявил журналистам канцлер Австрии Кристиан Керн после заседания правительства.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не будет соблюдать установленные Евросоюзом квоты на прием беженцев.