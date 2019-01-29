В феврале Вышеградская группа соберется в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Саммит Вышеградской группы находится в списке официальных визитов в документе МИД Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Польша.
Запланированный на 18-19 февраля саммит в Иерусалиме будет первой встречей так называемой Вышеградской четверки за пределами Европы. В ней примут участие премьер-министры: Матеуш Моравецкий (Польша), Андрей Бабиш (Чехия), Петер Пеллегрини (Словакия) и Виктор Орбан (Венгрия).
Представители Вышеградской группы приедут по приглашению главы израильского правительства Беньямина Нетаньяху, который обратился к государствам этой группы с просьбой использовать свое влияние в Европейском союзе с целью укрепления взаимоотношений между Израилем и ЕС.
В программе саммита предусматривается посещение лидерами Вышеградской группы Стены Плача и Центра памяти "Яд Вашем".
Напомним, Вышеградская четверка обвинила Брюссель в давлении по вопросу приема беженцев.