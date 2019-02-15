Из-за слов Нетаньяху президент Польши угрожает перенести дипломатическую встречу из Израиля

Он не уточнил, о каких именно словах Нетаньяху идет речь. В то же время, по данным газеты Haaretz, Нетаньяху, общаясь с журналистами во время конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, заявил, что “поляки сотрудничали с нацистами”. Таким образом он прокомментировал так называемый закон о холокосте, который привел к конфликту в отношениях Польши с Израилем, Украиной и США. Закон вводил уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в преступлениях Третьего рейха.

“Если заявление премьер-министра Израиля Нетаньяху звучало так, как сообщают СМИ, я готов сделать резиденцию президента Республики Польша — замок в Висле — местом встречи Вишеградской группы. Израиль не является хорошим местом для встречи в таком случае, несмотря на прошлые договоренности”, — написал в пятницу Дуда в Twitter.

Jeśli wypowiedź Premiera Netanjahu brzmiała tak, jak podają media, gotów jestem udostępnić Rezydencję Prezydenta RP “Zameczek” w Wiśle na spotkanie Premierów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Izrael nie jest w tej sytuacji dobrym miejscem by się spotykać, mimo wcześniejszych ustaleń.

Как сообщал УНН, в конце января стало известно, что саммит Вышеградской группы находится в списке официальных визитов в документе МИД Израиля.