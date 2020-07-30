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Госдеп раскритиковал Польшу и частично Украину, Боснию и др. за невыплату возмещений похищенной нацистами собственности

Госдеп раскритиковал Польшу и частично Украину, Боснию и др. за невыплату возмещений похищенной нацистами собственности

Киев  •  УНН

 • 14624 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Госдепартамент США направил в среду доклад Конгрессу, в котором подверг критике Польшу и ряд государств Центральной и Восточной Европы за невыполнение обязательств по возмещению собственности, похищенной в ходе нацистской оккупации во время Второй мировой войны и Холокоста, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

В документе проводится анализ “действий, предпринятых странами для того, чтобы возвратить или предоставить возмещение собственности, конфискованной во времена холокоста или впоследствии национализированной в коммунистическую эпоху”, говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента. Всего в докладе рассмотрено 46 государств, участвовавших в подписании итогового документа Международной конференции по имуществу жертв холокоста в Праге в 2009 году, получившего название “Терезинская декларация”.

Как отмечает Associated Press, больше всего критики в докладе направлено в адрес Польши, власти которой, по мнению Госдепартамента, не выполняли требования по возврату и возмещению собственности. Так, из 5,5 тыс. требований о возвращении собственности, по данным США, половина была отклонена. Кроме того, в стране, как утверждается в документе, так и не была сформирована широкая законодательная база для работы с подобными случаями.

Американское внешнеполитическое ведомство также осталось недовольно политикой властей Украины, Беларуси, а также Боснии и Герцеговины.

Кроме того, некоторые претензии у Госдепа были в отношении России, Латвии и Хорватии. “Россия сделала мало для того, чтобы провести исследования о происхождении, вернуть владельцам или выплатить компенсации за предметы искусства, которые были возвращены в конце Второй мировой войны после того, как они были конфискованы нацистами...”, — утверждается в докладе.

Госдепартамент должен был направить свой отчет Конгрессу в рамках американского закона, который был принят законодателями в 2017 году и подписан президентом Дональдом Трампом в мае 2018 года.

Также отметим, что ранее Польша и Израиль вступили в активную дипломатическую “перепалку” касательно причастности поляков к Холокосту.

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