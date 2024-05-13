Державний та гарантований державою борг з 2022 року став дешевшим в 1,4 раза

Станом на 31 березня 2024 року державний борг України та борг, гарантований державою, склав 5 924,3 млрд гривень, з яких 71,6% припадає на зовнішній борг, а 28,4% - на внутрішній. Про це повідомляє Мінфін, пише УНН.

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На 31 березня 2024 року загальний державний борг України та борг, гарантований державою, склав 5 924,3 млрд гривень, що еквівалентно 151,1 млрд доларів США.

З цієї суми зовнішній борг становив 4 239,5 млрд гривень, або 71,6% від загального боргу, що дорівнює 108,1 млрд доларів США. Внутрішній борг сягнув 1 684,73 млрд гривень, або 28,4% від загального боргу, що становить 43,0 млрд доларів США.

За перший квартал 2024 року загальний державний борг України та борг, гарантований державою, зріс на 404,8 млрд гривень, або на 5,7 млрд доларів США. Основною причиною зростання стало збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ця тенденція спостерігається як протягом цього кварталу, так і протягом останніх років.

З 2022 року по 31 березня 2024 року середньозважена вартість державного боргу України та боргу, гарантованого державою, знизилася на 1,4 рази, з 7,79% до 5,57%. Водночас середня строковість боргу зросла на 1,6 рази, з 6,27 років до 10,04 років.

Більшість державного та гарантованого боргу України, яка складає 53,8%, припадає на пільгові позики отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн. Цінні папери, випущені на внутрішньому ринку, становлять 27,4%, на зовнішньому ринку - 16,0%. Позики від комерційних банків та інших фінансових установ складають 2,8% загального боргу.

У валютному розподілі державного та гарантованого боргу України 33,2% припадає на євро, 26,3% - на долари США, 25,9% - на гривні, 10,8% - на спеціальні права запозичення (СПЗ), а 3,8% складають інші валюти, включаючи фунти стерлінгів, канадські долари та японські єни. З січня по березень 2024 року Міністерство фінансів провело 46 аукціонів з розміщення державних облігацій, залучивши 119,6 млрд грн для покриття дефіциту бюджету.

Станом на 31 березня 2024 року рівень рефінансування ринкових облігацій склав 138%, зокрема для облігацій в гривні - 207%, в доларах США - 97%, і в євро - 93%.

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