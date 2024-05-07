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Міжнародні резерви "схудли" на 3,1% на тлі боргових виплат та продажу валюти Нацбанком

Міжнародні резерви "схудли" на 3,1% на тлі боргових виплат та продажу валюти Нацбанком

Київ • УНН

 • 56644 перегляди

Міжнародні резерви України зменшились на 3,1% до $42,4 млрд у квітні через валютні інтервенції НБУ, виплати за боргом в іноземній валюті, частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Міжнародні резерви України на початок травня становили 42,4 млрд дол., зменшившись за місяць на 3,1%, пише УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

"Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 42 399,5 млн дол. США. У квітні вони знизилися на 3,1%", - повідомили у НБУ.

Така динаміку у Нацбанку пояснили "валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів". 

Так, у квітні:

  • на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 1 649,7 млн дол. США. З них 1 603,1 млн дол. США – другий транш від Європейського союзу в межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility; 
  • за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 884,5 млн дол. США. Окрім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 92,6 млн дол. США; 
  • чистий продаж валюти НБУ в квітні становив 2 264,5 млн дол. США. Він збільшився порівняно з березнем з огляду на зростанням попиту на валютному ринку.

Це передусім відбулося на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня, вказали у НБУ.

Ситуація на валютному ринку контрольована, ризики пов’язані з війною – Пишний02.05.24, 19:08 • 20704 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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