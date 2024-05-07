Международные резервы "похудели" на 3,1% на фоне долговых выплат и продажи валюты Нацбанком

Международные резервы Украины на начало мая составили 42,4 млрд долл., уменьшившись за месяц на 3,1%, пишет УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

"По состоянию на 1 мая 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 42 399,5 млн долл. США. В апреле они снизились на 3,1%", - сообщили в НБУ.

Такая динамика в Нацбанке объяснили "валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые частично были компенсированы поступлениями от международных партнеров".

Так, в апреле:

на валютные счета правительства в НБУ поступило 1 649,7 млн долл. США. Из них 1 603,1 млн долл. США - второй транш от Европейского союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility;

за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 884,5 млн долл. США. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 92,6 млн долл. США;

чистая продажа валюты НБУ в апреле составила 2 264,5 млн долл. США. Он увеличился по сравнению с мартом ввиду роста спроса на валютном рынке.

Это прежде всего произошло на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта, указали в НБУ.

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