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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на валютном рынке контролируемая, риски связаны с войной - Пышный

Ситуация на валютном рынке контролируемая, риски связаны с войной - Пышный

Киев  •  УНН

2 мая 2024, 16:08  •  4543 просмотра

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Ситуация на валютном рынке пока контролируемая, а Украина успешно перешла к режиму управляемого плавающего валютного курса без шоков, отметил глава НБУ Андрей Пышный. Неопределенность, которая есть, по словам руководителя Нацбанка связана с рисками безопасности, война - ключевой фактор, который генерирует риски.

МВФ и Всемирный банк и наши партнеры высоко оценили способность Украины перевести национальную валюту с фиксированного курса в управляемую гибкость, - сейчас ситуация на валютном рынке контролируемая, неопределенность связана с рисками безопасности.

Об этом рассказал в эфире "Единых новостей" глава НБУ Андрей Пышный, передает УНН.

Сейчас ситуация на валютном рынке контролируемая. Неопределенность есть, которая связана с рисками безопасности. Неопределенность стала меньше из-за того, что Конгресс США принял принципиальное решение и мы надеемся на получение в этом году достаточного объема финансирования. Но война - ключевой фактор, который генерирует риски неопределенности и потребности украинского бюджета. 

- сообщил Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный

Он также отметил, что "МВФ и Всемирный банк и наши партнеры аплодируют Украине за то, как нам удалось перевести украинскую национальную валюту без потрясений из фиксированного курса в управляемую гибкость".

Но пока, по словам руководителя НБУ, - "мы думаем о лучшем, но готовимся к любому сценарию развития событий".

Напомним,

Иностранные инвесторы в 2023 году вложили в экономику Украины 4,25 млрд долл., что больше, чем в 2016-2017 годах, но составляет лишь половину от уровня 2022-го, сообщила в четверг первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
vsemirnii-bankВсемирный банк
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
andrii-pyshnyiАндрей Пышный
ukrainaУкраина
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