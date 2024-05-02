Ситуация на валютном рынке контролируемая, риски связаны с войной - Пышный

МВФ и Всемирный банк и наши партнеры высоко оценили способность Украины перевести национальную валюту с фиксированного курса в управляемую гибкость, - сейчас ситуация на валютном рынке контролируемая, неопределенность связана с рисками безопасности.

Об этом рассказал в эфире "Единых новостей" глава НБУ Андрей Пышный, передает УНН.

Сейчас ситуация на валютном рынке контролируемая. Неопределенность есть, которая связана с рисками безопасности. Неопределенность стала меньше из-за того, что Конгресс США принял принципиальное решение и мы надеемся на получение в этом году достаточного объема финансирования. Но война - ключевой фактор, который генерирует риски неопределенности и потребности украинского бюджета. - сообщил Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный

Он также отметил, что "МВФ и Всемирный банк и наши партнеры аплодируют Украине за то, как нам удалось перевести украинскую национальную валюту без потрясений из фиксированного курса в управляемую гибкость".

Но пока, по словам руководителя НБУ, - "мы думаем о лучшем, но готовимся к любому сценарию развития событий".

Напомним,

Иностранные инвесторы в 2023 году вложили в экономику Украины 4,25 млрд долл., что больше, чем в 2016-2017 годах, но составляет лишь половину от уровня 2022-го, сообщила в четверг первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.