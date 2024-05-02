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Іноземні інвестори торік вклали в економіку України половину від рівня 2022-го - Свириденко

Іноземні інвестори торік вклали в економіку України половину від рівня 2022-го - Свириденко

Київ • УНН

 • 17997 перегляди

У 2023 році іноземні інвестори вклали в економіку України $4,25 млрд, що більше, ніж у 2016-2017 роках, але становить лише половину від рівня 2022 року.

Іноземні інвестори у 2023 році вклали в економіку України 4,25 млрд дол., що більше, ніж у 2016-2017 роках, але становить лише половину від рівня 2022-го, повідомила у четвер перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.  

За даними НБУ, торік іноземні інвестори вклали в економіку України 4,25 мільярда доларів. Цей показник вищий, ніж у відносно мирні 2016-2017 роки. Але попереду ще багато роботи, оскільки ці цифри становлять лише половину того, що було у 2022 році

- написала Свириденко у X.

Україна досягла довоєнного рівня експорту, встановила новий рекорд у квітні - Свириденко01.05.24, 13:21 • 32314 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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