Іноземні інвестори торік вклали в економіку України половину від рівня 2022-го - Свириденко

Іноземні інвестори у 2023 році вклали в економіку України 4,25 млрд дол., що більше, ніж у 2016-2017 роках, але становить лише половину від рівня 2022-го, повідомила у четвер перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.

За даними НБУ, торік іноземні інвестори вклали в економіку України 4,25 мільярда доларів. Цей показник вищий, ніж у відносно мирні 2016-2017 роки. Але попереду ще багато роботи, оскільки ці цифри становлять лише половину того, що було у 2022 році - написала Свириденко у X.

Україна досягла довоєнного рівня експорту, встановила новий рекорд у квітні - Свириденко