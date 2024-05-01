Україна досягла довоєнного рівня експорту, встановила новий рекорд у квітні - Свириденко
Київ • УНН
Україна досягла рекордного рівня експорту у квітні 2023 року, перевищивши довоєнні показники, завдяки морському коридору, страхуванню воєнних ризиків та збільшенню пропускної спроможності з Молдовою та Румунією.
Україна досягла рекордного рівня експорту у квітні 2023 року, перевищивши довоєнні показники, повідомила у середу перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.
Україна досягає довоєнного рівня експорту, встановивши новий рекорд у квітні з 13,1 мільйона тонн товарів на загальну суму 3,3 мільярда доларів. Це перевищує 12,8 мільйона тонн у лютому 2022 року.
Ключові фактори, з її слів: морський коридор, унікальний механізм страхування воєнних ризиків завдяки Marsh McLennan і Lloyds of London, збільшення пропускної здатності з Молдовою та Румунією через лінії солідарності.
"Дякуємо всім причетним. Завдяки цим інструментам ми маємо чудові можливості досягти ще більшого", - наголосила вона.
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