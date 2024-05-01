Украина достигла довоенного уровня экспорта, установила новый рекорд в апреле - Свириденко

Украина достигла рекордного уровня экспорта в апреле 2023 года, превысив довоенные показатели, сообщила в среду первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Украина достигает довоенного уровня экспорта, установив новый рекорд в апреле с 13,1 миллионами тонн товаров на общую сумму 3,3 миллиарда долларов. Это превышает 12,8 миллиона тонн в феврале 2022 года. - написала Свириденко в X.

Ключевые факторы, по ее словам: морской коридор, уникальный механизм страхования военных рисков благодаря Marsh McLennan и Lloyds of London, увеличение пропускной способности с Молдовой и Румынией через линии солидарности.

"Спасибо всем причастным. Благодаря этим инструментам мы имеем прекрасные возможности достичь еще большего", - подчеркнула она.

С начала года Украина больше всего экспортировала товара в Польшу, Испанию и Китай