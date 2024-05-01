Украина достигла довоенного уровня экспорта, установила новый рекорд в апреле - Свириденко

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  1012 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  21449 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  72754 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  88649 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  102632 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  124667 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  119957 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128218 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154564 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149154 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Новости по теме
Украина достигла довоенного уровня экспорта, установила новый рекорд в апреле - Свириденко

Украина достигла довоенного уровня экспорта, установила новый рекорд в апреле - Свириденко

  •  11593 просмотра
Если такое решение будет принято, мы его реализуем: Немчинов о сокращении министерств

Если такое решение будет принято, мы его реализуем: Немчинов о сокращении министерств

  •  10898 просмотра
"Украина делает свою часть, когда речь идет о реформах": Стефанишина призвала ЕС принять переговорные рамки в июне

"Украина делает свою часть, когда речь идет о реформах": Стефанишина призвала ЕС принять переговорные рамки в июне

  •  10239 просмотра
В британской разведке рассказали об уровне коррупции в минобороны россии

В британской разведке рассказали об уровне коррупции в минобороны россии

  •  8708 просмотра
Из российской армии массово дезертируют непальские наемники - ГУР

Из российской армии массово дезертируют непальские наемники - ГУР

  •  12616 просмотра
Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации - СМИ

Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации - СМИ

  •  11312 просмотра
В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", установлен Рекорд Украины

В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", установлен Рекорд Украины

  •  11928 просмотра
Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе

Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе

  •  20629 просмотра
Из российской оккупации спасены еще трое детей

Из российской оккупации спасены еще трое детей

  •  17665 просмотра
Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters

Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters

  •  15061 просмотра

Популярные

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

  •  103521 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

  •  104662 просмотра
Враг трижды обстрелял Никополь: пострадала 82-летняя женщина

Враг трижды обстрелял Никополь: пострадала 82-летняя женщина

  •  38263 просмотра
"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

  •  102631 просмотра
День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

  •  115496 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  145746 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

  •  145338 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  161622 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  185718 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  217479 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  218996 просмотра

Украина достигла довоенного уровня экспорта, установила новый рекорд в апреле - Свириденко

Украина достигла рекордного уровня экспорта в апреле 2023 года, превысив довоенные показатели, благодаря морскому коридору, страхованию военных рисков и увеличению пропускной способности с Молдовой и Румынией.

Экономика •   •  11593 просмотра
Украина достигла довоенного уровня экспорта, установила новый рекорд в апреле - Свириденко

Если такое решение будет принято, мы его реализуем: Немчинов о сокращении министерств

Если решение о сокращении министерств в Украине будет принято, правительство будет реализовывать его в зависимости от конкретных задач и приоритетов, таких как укрепление сектора безопасности и обороны.

политика •   •  10898 просмотра
Если такое решение будет принято, мы его реализуем: Немчинов о сокращении министерств

"Украина делает свою часть, когда речь идет о реформах": Стефанишина призвала ЕС принять переговорные рамки в июне

Вице-премьер-министр Украины призывает партнеров из ЕС принять переговорные рамки для Украины на пути к вступлению в ЕС в июне, ссылаясь на реформы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и конкурентной рыночной экономики.

политика •   •  10239 просмотра
"Украина делает свою часть, когда речь идет о реформах": Стефанишина призвала ЕС принять переговорные рамки в июне

В британской разведке рассказали об уровне коррупции в минобороны россии

Согласно новому отчету британской разведки, коррупция уже давно поразила министерство обороны россии и была одним из факторов низкой эффективности россии, особенно в начале войны в Украине.

Новости Мира •   •  8708 просмотра
В британской разведке рассказали об уровне коррупции в минобороны россии

Из российской армии массово дезертируют непальские наемники - ГУР

Непальские наемники массово дезертируют из российской армии из-за невыплаты обещанных денег, жестокого обращения со стороны командиров и огромных потерь в "мясных атаках".

Война •   •  12616 просмотра
Из российской армии массово дезертируют непальские наемники - ГУР

Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации - СМИ

Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации, в рамках которой планируется платить искателям убежища около 3700 долларов за переезд в африканскую страну.

Новости Мира •   •  11312 просмотра
Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации - СМИ

В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", установлен Рекорд Украины

В Виннице в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", был установлен Рекорд Украины, где художники и общественные деятели из разных регионов объединились для создания перформанса - произведения "Синергия добра и позитива".

Общество •   •  11928 просмотра
В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", установлен Рекорд Украины

Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе

В результате российских ракетных обстрелов Одессы был поврежден офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, но никто не пострадал.

Война •   •  20629 просмотра
Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе

Из российской оккупации спасены еще трое детей

Еще трое детей в возрасте 11, 9 и 13 лет, были спасены с оккупированной россией территории и вернулись на подконтрольную Украине территорию, таким образом, общее количество детей, возвращенных из Херсонской области с начала 2024 года, составило 66.

Общество •   •  17665 просмотра
Из российской оккупации спасены еще трое детей

Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters

Shell вышла с энергетических рынков Китая, включая производство электроэнергии, торговлю и маркетинг, в рамках своей стратегии сосредоточиться на более прибыльных видах деятельности.

Новости Мира •   •  15061 просмотра
Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters