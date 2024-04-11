С начала года Украина больше всего экспортировала товара в Польшу, Испанию и Китай

С января по март импорт Украины составил 16 млрд долларов, а экспорт 10 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил 13,8 млрд, что составляет 86% от общих объемов.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, пишет УНН.

Детали

За период с января по март 2024 года Украина импортировала товары на общую сумму $16 миллиардов, в то время как экспорт составил $10 миллиардов. Из них налогооблагаемый импорт составил $13,8 миллиардов, что является 86% от общего объема импортируемых товаров.

Тарифная нагрузка на 1 кг облагаемого импорта за первые три месяца 2024 года достигла 0,49 долларов за кг, показав рост на 8% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Крупнейшими поставщиками товаров в Украину стали Китай, с импортом на $3 миллиарда, Польша - $1,6 миллиарда и Германия - $1,3 миллиарда.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $992 млн, Испанию - на $813 млн, Китай - на $789 млн.

В первом квартале 2024 года 65% общего объема импортируемых в Украину товаров составляли следующие категории: машины, оборудование и транспортные средства на сумму $5,3 млрд, с которых было уплачено 38,9 млрд грн таможенных платежей (30% от общих поступлений); продукция химической промышленности на сумму $3 млрд, с таможенными платежами 21,3 млрд грн (16% от общих поступлений); топливно-энергетические товары на сумму $2 млрд, с таможенными платежами 31,8 млрд грн (25% от общих поступлений).

Тройку лидеров среди экспортируемых из Украины товаров составили продовольственные товары на сумму $6,5 млрд, металлы и изделия из них на сумму $1,1 млрд, и минеральные продукты на сумму $924 млн. За первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.

Напомним,

В марте 2023 года экспорт товаров из Украины составил 11,8 млн тонн на сумму $3,2 млрд, приблизившись к уровню, предшествовавшему вторжению.