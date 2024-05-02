Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Украины половину от уровня 2022-го - Свириденко

Иностранные инвесторы в 2023 году вложили в экономику Украины 4,25 млрд долл., что больше, чем в 2016-2017 годах, но составляет лишь половину от уровня 2022-го, сообщила в четверг первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

По данным НБУ, в прошлом году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 4,25 миллиарда долларов. Этот показатель выше, чем в относительно мирные 2016-2017 годы. Но впереди еще много работы, поскольку эти цифры составляют лишь половину того, что было в 2022 году - написала Свириденко в X.

Украина достигла довоенного уровня экспорта, установила новый рекорд в апреле - Свириденко