Ситуація на валютному ринку контрольована, ризики пов’язані з війною – Пишний
Київ • УНН
Ситуація на валютному ринку наразі контрольована, а Україна успішно перейшла до режиму керованого плаваючого валютного курсу без шоків, зазначив голова НБУ Андрій Пишний. Невизначеність, яка є, за словами керівника Нацбанку пов'язана з безпековими ризиками, війна – ключовий фактор, який генерує ризики.
МВФ та Світовий банк та наші партнери високо оцінили спроможність України перевести національну валюту з фіксованого курсу в керовану гнучкість, - наразі ситуація на валютному ринку контрольована, невизначеність пов’язана із безпековими ризиками.
Про це розповів в ефірі "Єдиних новин" голова НБУ Андрій Пишний, передає УНН.
Зараз ситуація на валютному ринку контрольована. Невизначеність є, яка пов’язана із безпековими ризиками. Невизначеність стала меншою через те, що Конгрес США ухвалив принципове рішення і ми сподіваємося на отримання цього року достатнього обсягу фінансування. Але війна – ключовий фактор, який генерує ризики невизначеності і потреби українського бюджету.
Він також зазначив, що "МВФ та Світовий банк та наші партнери аплодують Україні за те, як нам вдалося перевести українську національну валюту без потрясінь з фіксованого курсу в керовану гнучкість".
Але наразі, за словами керівника НБУ, - "ми думаємо про краще, але готуємося до будь-якого сценарію розвитку подій".
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