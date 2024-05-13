Государственный и гарантированный государством долг с 2022 года стал дешевле в 1,4 раза

По состоянию на 31 марта 2024 года государственный долг Украины и долг, гарантированный государством, составил 5 924,3 млрд гривен, из которых 71,6% приходится на внешний долг, а 28,4% - на внутренний. Об этом сообщает Минфин, пишет УНН.

Детали

На 31 марта 2024 года общий государственный долг Украины и долг, гарантированный государством, составил 5 924,3 млрд гривен, что эквивалентно 151,1 млрд долларов США.

Из этой суммы внешний долг составил 4 239,5 млрд гривен, или 71,6% от общего долга, что равно 108,1 млрд долларов США. Внутренний долг достиг 1 684,73 млрд гривен, или 28,4% от общего долга, что составляет 43,0 млрд долларов США.

За первый квартал 2024 года общий государственный долг Украины и долг, гарантированный государством, вырос на 404,8 млрд гривен, или на 5,7 млрд долларов США. Основной причиной роста стало увеличение долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Эта тенденция наблюдается как в течение этого квартала, так и в течение последних лет.

С 2022 года по 31 марта 2024 года средневзвешенная стоимость государственного долга Украины и долга, гарантированного государством, снизилась на 1,4 раза, с 7,79% до 5,57%. В то же время средняя срочность долга выросла на 1,6 раза, с 6,27 лет до 10,04 лет.

Большинство государственного и гарантированного долга Украины, которая составляет 53,8%, приходится на льготные займы полученные от международных финансовых организаций и правительств других стран. Ценные бумаги, выпущенные на внутреннем рынке, составляют 27,4%, на внешнем рынке - 16,0%. Займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений составляют 2,8% общего долга.

В валютном распределении государственного и гарантированного долга Украины 33,2% приходится на евро, 26,3% - на доллары США, 25,9% - на гривны, 10,8% - на специальные права заимствования (СПЗ), а 3,8% составляют другие валюты, включая фунты стерлингов, канадские доллары и японские иены. С января по март 2024 года Министерство финансов провело 46 аукционов по размещению государственных облигаций, привлекая 119,6 млрд грн для покрытия дефицита бюджета.

По состоянию на 31 марта 2024 года уровень рефинансирования рыночных облигаций составил 138%, в частности для облигаций в гривне - 207%, в долларах США - 97%, и в евро - 93%.

Напомним

Международные резервы Украины уменьшились на 3,1% до $42,4 млрд в апреле из-за валютных интервенций НБУ, выплат по долгу в иностранной валюте, частично компенсированных поступлениями от международных партнеров.

Кабмин снизил максимальную сумму кредита на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"