Депутат Київради Кузьменко отримав перелом хребта після падіння на ожеледиці у столиці
Київ • УНН
Депутат Київської міської ради Євген Кузьменко зламав хребет через падіння на ожеледиці в Києві. Він розкритикував роботу міських служб та керуючих компаній.
Депутат Київської міської ради Євген Кузьменко отримав перелом хребта внаслідок падіння на ожеледиці у Києві. Депутат розкритикував роботу міських служб та керуючих компаній. Про це Кузьменко написав у соцмережі Facebook, передає УНН.
Деталі
Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано. Перелом хребта, на 4 місяці випав мінімум. Соромно за нашу з вами роботу. Місто щасливих людей
Доповнення
У 2020 році Кузьменко був обраний депутатом Київської міської ради 9 скликання від партії "Слуга народу". Заступник голови комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Окрім цього увійшов до Політичної ради київської організації "Слуга народу".
