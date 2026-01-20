Депутат Київради Кузьменко отримав перелом хребта після падіння на ожеледиці у столиці

Фото: Київрада

Депутат Київської міської ради Євген Кузьменко отримав перелом хребта внаслідок падіння на ожеледиці у Києві. Депутат розкритикував роботу міських служб та керуючих компаній. Про це Кузьменко написав у соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано. Перелом хребта, на 4 місяці випав мінімум. Соромно за нашу з вами роботу. Місто щасливих людей - написав Кузьменко.

Доповнення

У 2020 році Кузьменко був обраний депутатом Київської міської ради 9 скликання від партії "Слуга народу". Заступник голови комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Окрім цього увійшов до Політичної ради київської організації "Слуга народу".

Нагадаємо

У вівторок, 20 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями.