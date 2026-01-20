Депутат Київради Кузьменко отримав перелом хребта після падіння на ожеледиці у столиці

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:39 • 1336 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 2958 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 7570 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 8404 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 29141 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 59986 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 48845 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 48559 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 41609 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 55166 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14 • 29729 перегляди
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 12337 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 25589 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 26344 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 11732 перегляди
Публікації
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 11861 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 55175 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 62334 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 59500 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 75434 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Запоріжжя
Одеська область
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 27183 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 42554 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 35963 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 40647 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 52515 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Депутат Київради Кузьменко отримав перелом хребта після падіння на ожеледиці у столиці

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Депутат Київської міської ради Євген Кузьменко зламав хребет через падіння на ожеледиці в Києві. Він розкритикував роботу міських служб та керуючих компаній.

Депутат Київради Кузьменко отримав перелом хребта після падіння на ожеледиці у столиці
Фото: Київрада

Депутат Київської міської ради Євген Кузьменко отримав перелом хребта внаслідок падіння на ожеледиці у Києві. Депутат розкритикував роботу міських служб та керуючих компаній. Про це Кузьменко написав у соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано. Перелом хребта, на 4 місяці випав мінімум. Соромно за нашу з вами роботу. Місто щасливих людей 

- написав Кузьменко. 

Доповнення

У 2020 році Кузьменко був обраний депутатом Київської міської ради 9 скликання від партії "Слуга народу". Заступник голови комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Окрім цього увійшов до Політичної ради київської організації "Слуга народу".

Нагадаємо

У вівторок, 20 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями.

Павло Башинський

СуспільствоКиївПодії
Морози в Україні
Соціальна мережа
Слуга народу
Facebook
Київ