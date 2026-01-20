Депутат Киевсовета Кузьменко получил перелом позвоночника после падения на гололеде в столице

Фото: Киевсовет

Депутат Киевского городского совета Евгений Кузьменко получил перелом позвоночника в результате падения на гололеде в Киеве. Депутат раскритиковал работу городских служб и управляющих компаний. Об этом Кузьменко написал в соцсети Facebook, передает УНН.

Подробности

Искренне благодарю городские службы и управляющие компании. Зима пришла неожиданно. Перелом позвоночника, на 4 месяца выпал минимум. Стыдно за нашу с вами работу. Город счастливых людей - написал Кузьменко.

Дополнение

В 2020 году Кузьменко был избран депутатом Киевского городского совета 9 созыва от партии "Слуга народа". Заместитель председателя комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Кроме этого вошел в Политический совет киевской организации "Слуга народа".

Напомним

Во вторник, 20 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями.