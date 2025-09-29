День отоларинголога та Всесвітній день серця: що ще відзначають 29 вересня

Сьогодні, 29 вересня, відзначають День отоларинголога та Всесвітній день серця, який у 2025 пройде під гаслом "Не пропустіть жодного моменту", пише УНН.

День отоларинголога

Щороку 29 вересня відзначають День отоларинголога - лікаря, який спеціалізується на здоров’ї вух, горла та носа. Ця спеціальність має величезне значення, адже органи ЛОР-системи виконують життєво необхідні функції. Порушення цих функцій не лише знижує працездатність і ускладнює соціальну адаптацію, а й може негативно впливати на психоемоційний стан.

За статистикою, понад 60% усіх звернень до сімейних лікарів пов’язані саме з ЛОР-проблемами - від нежитю та ангіни до хронічних синуситів і втрати слуху.

День пам’яті трагедії Бабиного Яру

29 вересня Україна вшановує День пам’яті трагедії Бабиного Яру - один із найстрашніших символів Голокосту. Упродовж 29–30 вересня 1941 року нацисти розстріляли майже 34 тисячі київських євреїв і мешканців міста. Ця масова страта стала проявом системної ненависті й політики знищення, якій було підпорядковане окупаційне насильство.

Сьогодні трагедія Бабиного Яру нагадує, що мир і європейська безпека можливі лише за умови перемоги над сучасною агресією та справедливого покарання злочинців, аби цього ніколи не повторилося.

Всесвітній день серця

Всесвітній день серця відзначають щорічно з 2000 року за ініціативою Всесвітньої федерації серця за підтримки ВООЗ. У 2025 році відзначається 25-та річниця свята, яке проходитиме під гаслом "Не пропустіть жодного моменту".

Серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смертності у світі: із 17 мільйонів передчасних смертей від неінфекційних хвороб до 70 років, 37% спричинені саме проблемами серця та судин.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, серцево-судинні захворювання є основною причиною інвалідності та передчасної смерті в Європі: на них припадає понад 42,5% усіх випадків смерті. Це означає, що кожного дня від них вмирають 10 тисяч людей.

День пам'яті преподобного Киріака пустельника

Преподобний Киріак народився у Коринфі в родині священника. Ще підлітком він присвятив себе читанню Святого Письма, а після вирушив у Єрусалим, де отримав чернечий постриг і навчався у видатних подвижників.

Впродовж десятиліть преподобний Киріак жив у різних обителях та пустелях, ведучи суворе чернече життя і допомагаючи Церкві у боротьбі з єресями. Він наставляв учнів, зцілював хворих і підтримував інших подвижників у самотності.

