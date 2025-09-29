День отоларинголога та Всесвітній день серця: що ще відзначають 29 вересня

$41.490.00
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 27810 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 51577 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 35557 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 36644 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 60765 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 69928 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 90670 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 148941 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56459 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 49628 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Сьогодні, 29 вересня, відзначають День отоларинголога та Всесвітній день серця, який у 2025 році пройде під гаслом "Не пропустіть жодного моменту". Також вшановують День пам’яті трагедії Бабиного Яру та преподобного Киріака Пустельника.

Сьогодні, 29 вересня, відзначають День отоларинголога та Всесвітній день серця, який у 2025 пройде під гаслом "Не пропустіть жодного моменту", пише УНН.

День отоларинголога

Щороку 29 вересня відзначають День отоларинголога - лікаря, який спеціалізується на здоров’ї вух, горла та носа. Ця спеціальність має величезне значення, адже органи ЛОР-системи виконують життєво необхідні функції. Порушення цих функцій не лише знижує працездатність і ускладнює соціальну адаптацію, а й може негативно впливати на психоемоційний стан. 

За статистикою, понад 60% усіх звернень до сімейних лікарів пов’язані саме з ЛОР-проблемами - від нежитю та ангіни до хронічних синуситів і втрати слуху.

День пам’яті трагедії Бабиного Яру

29 вересня Україна вшановує День пам’яті трагедії Бабиного Яру - один із найстрашніших символів Голокосту. Упродовж 29–30 вересня 1941 року нацисти розстріляли майже 34 тисячі київських євреїв і мешканців міста. Ця масова страта стала проявом системної ненависті й політики знищення, якій було підпорядковане окупаційне насильство.

Сьогодні трагедія Бабиного Яру нагадує, що мир і європейська безпека можливі лише за умови перемоги над сучасною агресією та справедливого покарання злочинців, аби цього ніколи не повторилося.

Всесвітній день серця

Всесвітній день серця відзначають щорічно з 2000 року за ініціативою Всесвітньої федерації серця за підтримки ВООЗ. У 2025 році відзначається 25-та річниця свята, яке проходитиме під гаслом  "Не пропустіть жодного моменту". 

Серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смертності у світі: із 17 мільйонів передчасних смертей від неінфекційних хвороб до 70 років, 37% спричинені саме проблемами серця та судин. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, серцево-судинні захворювання є основною причиною інвалідності та передчасної смерті в Європі: на них припадає понад 42,5% усіх випадків смерті. Це означає, що кожного дня від них вмирають 10 тисяч людей.

Виявляє захворювання серця за 15 секунд: в Британії розробили стетоскоп на базі ШІ01.09.25, 19:23 • 3619 переглядiв

День пам'яті преподобного Киріака пустельника

Преподобний Киріак народився у Коринфі в родині священника. Ще підлітком він присвятив себе читанню Святого Письма, а після вирушив у Єрусалим, де отримав чернечий постриг і навчався у видатних подвижників. 

Впродовж десятиліть преподобний Киріак жив у різних обителях та пустелях, ведучи суворе чернече життя і допомагаючи Церкві у боротьбі з єресями. Він наставляв учнів, зцілював хворих і підтримував інших подвижників у самотності. 

Священна "виборча кампанія": Як росія вербувала молдавських священників для впливу на вибори – Reuters26.09.25, 13:30 • 3236 переглядiв

Альона Уткіна

