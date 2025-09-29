День отоларинголога та Всесвітній день серця: що ще відзначають 29 вересня
Київ • УНН
Сьогодні, 29 вересня, відзначають День отоларинголога та Всесвітній день серця, який у 2025 році пройде під гаслом "Не пропустіть жодного моменту". Також вшановують День пам’яті трагедії Бабиного Яру та преподобного Киріака Пустельника.
Сьогодні, 29 вересня, відзначають День отоларинголога та Всесвітній день серця, який у 2025 пройде під гаслом "Не пропустіть жодного моменту", пише УНН.
День отоларинголога
Щороку 29 вересня відзначають День отоларинголога - лікаря, який спеціалізується на здоров’ї вух, горла та носа. Ця спеціальність має величезне значення, адже органи ЛОР-системи виконують життєво необхідні функції. Порушення цих функцій не лише знижує працездатність і ускладнює соціальну адаптацію, а й може негативно впливати на психоемоційний стан.
За статистикою, понад 60% усіх звернень до сімейних лікарів пов’язані саме з ЛОР-проблемами - від нежитю та ангіни до хронічних синуситів і втрати слуху.
День пам’яті трагедії Бабиного Яру
29 вересня Україна вшановує День пам’яті трагедії Бабиного Яру - один із найстрашніших символів Голокосту. Упродовж 29–30 вересня 1941 року нацисти розстріляли майже 34 тисячі київських євреїв і мешканців міста. Ця масова страта стала проявом системної ненависті й політики знищення, якій було підпорядковане окупаційне насильство.
Сьогодні трагедія Бабиного Яру нагадує, що мир і європейська безпека можливі лише за умови перемоги над сучасною агресією та справедливого покарання злочинців, аби цього ніколи не повторилося.
Всесвітній день серця
Всесвітній день серця відзначають щорічно з 2000 року за ініціативою Всесвітньої федерації серця за підтримки ВООЗ. У 2025 році відзначається 25-та річниця свята, яке проходитиме під гаслом "Не пропустіть жодного моменту".
Серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смертності у світі: із 17 мільйонів передчасних смертей від неінфекційних хвороб до 70 років, 37% спричинені саме проблемами серця та судин.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, серцево-судинні захворювання є основною причиною інвалідності та передчасної смерті в Європі: на них припадає понад 42,5% усіх випадків смерті. Це означає, що кожного дня від них вмирають 10 тисяч людей.
Виявляє захворювання серця за 15 секунд: в Британії розробили стетоскоп на базі ШІ01.09.25, 19:23 • 3619 переглядiв
День пам'яті преподобного Киріака пустельника
Преподобний Киріак народився у Коринфі в родині священника. Ще підлітком він присвятив себе читанню Святого Письма, а після вирушив у Єрусалим, де отримав чернечий постриг і навчався у видатних подвижників.
Впродовж десятиліть преподобний Киріак жив у різних обителях та пустелях, ведучи суворе чернече життя і допомагаючи Церкві у боротьбі з єресями. Він наставляв учнів, зцілював хворих і підтримував інших подвижників у самотності.
Священна "виборча кампанія": Як росія вербувала молдавських священників для впливу на вибори – Reuters26.09.25, 13:30 • 3236 переглядiв