День отоларинголога и Всемирный день сердца: что еще отмечают 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, отмечают День отоларинголога и Всемирный день сердца, который в 2025 году пройдет под лозунгом "Не упустите ни одного момента", пишет УНН.

День отоларинголога

Ежегодно 29 сентября отмечают День отоларинголога - врача, который специализируется на здоровье ушей, горла и носа. Эта специальность имеет огромное значение, ведь органы ЛОР-системы выполняют жизненно необходимые функции. Нарушение этих функций не только снижает работоспособность и затрудняет социальную адаптацию, но и может негативно влиять на психоэмоциональное состояние.

По статистике, более 60% всех обращений к семейным врачам связаны именно с ЛОР-проблемами - от насморка и ангины до хронических синуситов и потери слуха.

День памяти трагедии Бабьего Яра

29 сентября Украина чтит День памяти трагедии Бабьего Яра - один из самых страшных символов Холокоста. В течение 29–30 сентября 1941 года нацисты расстреляли почти 34 тысячи киевских евреев и жителей города. Эта массовая казнь стала проявлением системной ненависти и политики уничтожения, которой было подчинено оккупационное насилие.

Сегодня трагедия Бабьего Яра напоминает, что мир и европейская безопасность возможны только при условии победы над современной агрессией и справедливого наказания преступников, чтобы этого никогда не повторилось.

Всемирный день сердца

Всемирный день сердца отмечают ежегодно с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке ВОЗ. В 2025 году отмечается 25-я годовщина праздника, который будет проходить под лозунгом "Не упустите ни одного момента".

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире: из 17 миллионов преждевременных смертей от неинфекционных болезней до 70 лет, 37% вызваны именно проблемами сердца и сосудов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смерти в Европе: на них приходится более 42,5% всех случаев смерти. Это означает, что каждый день от них умирают 10 тысяч человек.

День памяти преподобного Кириака отшельника

Преподобный Кириак родился в Коринфе в семье священника. Еще подростком он посвятил себя чтению Священного Писания, а после отправился в Иерусалим, где принял монашеский постриг и учился у выдающихся подвижников.

На протяжении десятилетий преподобный Кириак жил в разных обителях и пустынях, ведя суровую монашескую жизнь и помогая Церкви в борьбе с ересями. Он наставлял учеников, исцелял больных и поддерживал других подвижников в одиночестве.

