Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 20235 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 55785 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 33077 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 35584 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 35805 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 66390 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 87373 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 68483 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35295 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39360 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
День "Немає новин – це хороші новини" та День пам’яті бібліотек: що ще відзначають 11 вересня

Київ • УНН

 • 36 перегляди

11 вересня відзначають День "Немає новин – це хороші новини" та День пам’яті бібліотек. Також це Всесвітній день боротьби з тероризмом, пов'язаний з подіями 11 вересня 2001 року.

День "Немає новин – це хороші новини" та День пам’яті бібліотек: що ще відзначають 11 вересня

Сьогодні, 11 вересня, відзначається День "Немає новин – це хороші новини" та День пам’яті бібліотек. Також Православна Церква вшановує пам’ять преподобного Силуана Афонського, пише УНН.

День "Немає новин – це хороші новини"

Цей день є нагодою відпочити від постійного потоку інформації, який часто викликає стрес і тривожність. Подія походить зі США й скоріше за все, повʼязана з подіями 11 вересня 2001 року. У той час, коли канали новин і соціальні мережі засипають користувачів страшними й кривавими новинами, цей день дає можливість відключитися від мережі, зосередитися на позитивному і насолодитися відпочинком від потоку негативних заголовків.

День пам’яті бібліотек

11 вересня є днем роздумів і спогадів, вшанування жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року, а також відзначення життєво важливої ролі, яку відіграють бібліотеки у збереженні історії, знань і спільноти. Цей день був заснований як спосіб вшанувати пам’ять про трагічні події 11 вересня і визнати бібліотеки символами стійкості, свободи й сили знань.

Понад 1800 діячів кіноіндустрії бойкотують ізраїльські установи, "причетні до геноциду" - Reuters09.09.25, 08:37 • 3296 переглядiв

Всесвітній день боротьби з тероризмом

Дату обрано на пам’ять про людей, які постраждали від терактів 11 вересня у Нью-Йорку та Вашингтоні, коли літаки з терористами врізалися у вежі-близнюки та Пентагон. Тероризм – це діяльність, яка несе особливу небезпеку для суспільства. Суть тероризму полягає у цілеспрямованому та свідомому застосуванні насильницьких актів, організації вибухів та підпалів, викрадення людей із застосуванням тортур, вбивства та захоплення заручників з метою залякування державних структур та звичайного населення для досягнення злочинної мети.

Коптський Новий рік

Коптський Новий рік є місцем культурним і релігійним святом, яке відзначається коптською православною християнською громадою. Воно припадає на перший день коптського місяця туут, який зазвичай відповідає 11 або 12 вересня за григоріанським календарем. У 2024 році Коптський Новий рік відзначається 11 вересня.

День пам’яті преподобного Силуана Афонського

Сьогодні Православна Церква вшановує безперечного духовного авторитета ХХ ст. преподобного Силуана Афонського (1866-1938 рр.). Його вплив на сучасну православну аскетику, на сучасне чернецтво не те що важко, а просто неможливо переоцінити. Протягом всього свого подвижницького життя Силуан неодноразово підпадав під незбагнені за своєю силою спокуси, а також сподоблявся благодатних осяянь від Духа Божого.

Афіни скасували концерт російського піаніста мацуєва через його підтримку кремля10.09.25, 13:23 • 3354 перегляди

Павло Зінченко

СуспільствоНовини Світу
Пентагон
Вашингтон
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки