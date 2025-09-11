День «Нет новостей – это хорошие новости» и День памяти библиотек: что еще отмечают 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, отмечается День «Нет новостей – это хорошие новости» и День памяти библиотек. Также Православная Церковь чтит память преподобного Силуана Афонского, пишет УНН.

День «Нет новостей – это хорошие новости»

Этот день является поводом отдохнуть от постоянного потока информации, который часто вызывает стресс и тревожность. Событие происходит из США и, скорее всего, связано с событиями 11 сентября 2001 года. В то время, когда новостные каналы и социальные сети засыпают пользователей страшными и кровавыми новостями, этот день дает возможность отключиться от сети, сосредоточиться на позитивном и насладиться отдыхом от потока негативных заголовков.

День памяти библиотек

11 сентября — день размышлений и воспоминаний, чествования жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, а также признания жизненно важной роли, которую играют библиотеки в сохранении истории, знаний и сообщества. Этот день был учрежден как способ почтить память о трагических событиях 11 сентября и признать библиотеки символами стойкости, свободы и силы знаний.

Всемирный день борьбы с терроризмом

Дата выбрана в память о людях, пострадавших от терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, когда самолеты с террористами врезались в башни-близнецы и Пентагон. Терроризм – это деятельность, которая несет особую опасность для общества. Суть терроризма заключается в целенаправленном и сознательном применении насильственных актов, организации взрывов и поджогов, похищения людей с применением пыток, убийства и захвата заложников с целью запугивания государственных структур и обычного населения для достижения преступной цели.

Коптский Новый год

Коптский Новый год является культурным и религиозным праздником, который отмечается коптской православной христианской общиной. Он приходится на первый день коптского месяца туут, который обычно соответствует 11 или 12 сентября по григорианскому календарю. В 2024 году Коптский Новый год отмечается 11 сентября.

День памяти преподобного Силуана Афонского

Сегодня Православная Церковь чтит бесспорного духовного авторитета ХХ в. преподобного Силуана Афонского (1866-1938 гг.). Его влияние на современную православную аскетику, на современное монашество не то что трудно, а просто невозможно переоценить. В течение всей своей подвижнической жизни Силуан неоднократно подвергался непостижимым по своей силе искушениям, а также удостаивался благодатных озарений от Духа Божия.

