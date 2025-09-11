$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 20529 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 56736 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 33452 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 35936 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 36083 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 66756 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 87715 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 68760 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35319 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39381 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
День «Нет новостей – это хорошие новости» и День памяти библиотек: что еще отмечают 11 сентября

Киев • УНН

 • 136 просмотра

11 сентября отмечают День «Нет новостей – это хорошие новости» и День памяти библиотек. Также это Всемирный день борьбы с терроризмом, связанный с событиями 11 сентября 2001 года.

День «Нет новостей – это хорошие новости» и День памяти библиотек: что еще отмечают 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, отмечается День «Нет новостей – это хорошие новости» и День памяти библиотек. Также Православная Церковь чтит память преподобного Силуана Афонского, пишет УНН.

День «Нет новостей – это хорошие новости»

Этот день является поводом отдохнуть от постоянного потока информации, который часто вызывает стресс и тревожность. Событие происходит из США и, скорее всего, связано с событиями 11 сентября 2001 года. В то время, когда новостные каналы и социальные сети засыпают пользователей страшными и кровавыми новостями, этот день дает возможность отключиться от сети, сосредоточиться на позитивном и насладиться отдыхом от потока негативных заголовков.

День памяти библиотек

11 сентября — день размышлений и воспоминаний, чествования жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, а также признания жизненно важной роли, которую играют библиотеки в сохранении истории, знаний и сообщества. Этот день был учрежден как способ почтить память о трагических событиях 11 сентября и признать библиотеки символами стойкости, свободы и силы знаний.

Более 1800 деятелей киноиндустрии бойкотируют израильские учреждения, «причастные к геноциду» - Reuters09.09.25, 08:37 • 3296 просмотров

Всемирный день борьбы с терроризмом

Дата выбрана в память о людях, пострадавших от терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, когда самолеты с террористами врезались в башни-близнецы и Пентагон. Терроризм – это деятельность, которая несет особую опасность для общества. Суть терроризма заключается в целенаправленном и сознательном применении насильственных актов, организации взрывов и поджогов, похищения людей с применением пыток, убийства и захвата заложников с целью запугивания государственных структур и обычного населения для достижения преступной цели.

Коптский Новый год

Коптский Новый год является культурным и религиозным праздником, который отмечается коптской православной христианской общиной. Он приходится на первый день коптского месяца туут, который обычно соответствует 11 или 12 сентября по григорианскому календарю. В 2024 году Коптский Новый год отмечается 11 сентября.

День памяти преподобного Силуана Афонского

Сегодня Православная Церковь чтит бесспорного духовного авторитета ХХ в. преподобного Силуана Афонского (1866-1938 гг.). Его влияние на современную православную аскетику, на современное монашество не то что трудно, а просто невозможно переоценить. В течение всей своей подвижнической жизни Силуан неоднократно подвергался непостижимым по своей силе искушениям, а также удостаивался благодатных озарений от Духа Божия.

Афины отменили концерт российского пианиста мацуева из-за его поддержки кремля10.09.25, 13:23 • 3360 просмотров

