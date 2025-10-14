$41.600.10
13 жовтня, 19:08 • 15871 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 27933 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 23921 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 28382 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 24984 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 19373 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 17354 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 13031 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13843 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13579 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
День народження Вінні-Пуха та день майбутнього без карієсу: що ще відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Сьогодні, 14 жовтня, відзначається Всесвітній день майбутнього без карієсу, започаткований у 2016 році Альянсом за майбутнє без карієсу. Цього дня також 81-а річниця створення УПА та 99 років з дня народження Вінні-Пуха.

День народження Вінні-Пуха та день майбутнього без карієсу: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 14 жовтня відзначається Всесвітній день майбутнього без карієсу та День народження Вінні-Пуха, передає УНН.

Всесвітній  день майбутнього без карієсу

Всесвітній день майбутнього без карієсу (WCFF) – це день глобальної обізнаності. Він був започаткований у 2016 році. Його проводить Альянс за майбутнє без карієсу (ACFF). Його місія – підвищити обізнаність про карієс. Карієс є найпоширенішим хронічним захворюванням на планеті, хоча хворобу часто можна запобігти.

Чищення зубів важливе протягом усього життя, щоб максимально запобігти карієсу.

Правильний режим чищення зубів важливий для догляду за здоров'ям ротової порожнини вдома між оглядами у стоматолога. Формування правильних звичок з раннього віку може допомогти дітям сформувати звичку правильного чищення зубів на все життя.

Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики04.06.25, 08:30 • 39812 переглядiв

День створення УПА

Сьогодні 81-ша річниця створення УПА. 14 жовтня є символічним днем створення Української повстанської армії. Ця дата була визначена самими повстанцями — відповідне рішення ухвалив підпільний парламент Українська Головна Визвольна Рада.

100 тисяч солдатів та півмільйона волонтерів — такою була єдина армія у Другій світовій, що представляла українські інтереси.

УПА були єдиною армією в Другій світовій війні, яка ставила собі завданням захист українців.

УІНП планує у 2025 році провести пошук та ексгумацію останків жертв Волинської трагедії: всі деталі02.10.24, 19:58 • 14620 переглядiв

День народження Вінні-Пуха 

99 років тому, завдяки перу британського письменника Алана Александра Мілна, народився Вінні-Пух.

Саме 14 жовтня 1926 року вперше була видана книга про пригоди ведмедика та його друзів.

Вінні-Пух – це вигаданий плюшевий ведмедик, який дебютував у короткометражному мультфільмі Disney 1966 року "Вінні-Пух і медове дерево". Він зображений як м'яка іграшка Крістофера Робіна з жовтим хутром і червоною сорочкою. Найвизначнішими рисами Пуха є його любов до меду та репутація "ведмедика з дуже малим розумом".

Всесвітній день стандартизації

14 жовтня 1946 року на конференції у Великій Британії була створена Міжнародна організація зі стандартизації. Її мета – це запровадження максимально єдиних стандартів у різноманітних сферах людської діяльності.

Міжнародні стандарти є наріжним каменем глобальної співпраці, забезпечуючи сумісність, сприяючи довірі та прискорюючи співпрацю між багатьма зацікавленими сторонами для сприяння сталому розвитку.

Цього року Всесвітній день стандартів досліджуватиме, як стандарти забезпечують спільну основу, яка дозволяє змістовну співпрацю між галузями промисловості, урядами та організаціями для досягнення спільних цілей.

Уряд ухвалив низку екологічних рішень для євроінтеграції України: що відомо 26.09.25, 15:17 • 2264 перегляди

Анна Мурашко

Суспільство
Велика Британія