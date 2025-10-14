$41.600.10
День рождения Винни-Пуха и день будущего без кариеса: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Сегодня, 14 октября, отмечается Всемирный день будущего без кариеса, основанный в 2016 году Альянсом за будущее без кариеса. В этот день также 81-я годовщина создания УПА и 99 лет со дня рождения Винни-Пуха.

День рождения Винни-Пуха и день будущего без кариеса: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 14 октября, отмечается Всемирный день будущего без кариеса и День рождения Винни-Пуха, передает УНН.

Всемирный день будущего без кариеса

Всемирный день будущего без кариеса (WCFF) – это день глобальной осведомленности. Он был учрежден в 2016 году. Его проводит Альянс за будущее без кариеса (ACFF). Его миссия – повысить осведомленность о кариесе. Кариес является самым распространенным хроническим заболеванием на планете, хотя болезнь часто можно предотвратить.

Чистка зубов важна на протяжении всей жизни, чтобы максимально предотвратить кариес.

Правильный режим чистки зубов важен для ухода за здоровьем полости рта дома между осмотрами у стоматолога. Формирование правильных привычек с раннего возраста может помочь детям сформировать привычку правильной чистки зубов на всю жизнь.

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики04.06.25, 08:30 • 39812 просмотров

День создания УПА

Сегодня 81-я годовщина создания УПА. 14 октября является символическим днем создания Украинской повстанческой армии. Эта дата была определена самими повстанцами — соответствующее решение принял подпольный парламент Украинская Главная Освободительная Рада.

100 тысяч солдат и полмиллиона волонтеров — такой была единственная армия во Второй мировой, представлявшая украинские интересы.

УПА были единственной армией во Второй мировой войне, которая ставила себе задачей защиту украинцев.

УИНП планирует в 2025 году провести поиск и эксгумацию останков жертв Волынской трагедии: все детали02.10.24, 19:58 • 14620 просмотров

День рождения Винни-Пуха

99 лет назад, благодаря перу британского писателя Алана Александра Милна, родился Винни-Пух.

Именно 14 октября 1926 года впервые была издана книга о приключениях медвежонка и его друзей.

Винни-Пух – это вымышленный плюшевый медвежонок, который дебютировал в короткометражном мультфильме Disney 1966 года "Винни-Пух и медовое дерево". Он изображен как мягкая игрушка Кристофера Робина с желтым мехом и красной рубашкой. Самыми выдающимися чертами Пуха являются его любовь к меду и репутация "медвежонка с очень малым умом".

Всемирный день стандартизации

14 октября 1946 года на конференции в Великобритании была создана Международная организация по стандартизации. Ее цель – это внедрение максимально единых стандартов в разнообразных сферах человеческой деятельности.

Международные стандарты являются краеугольным камнем глобального сотрудничества, обеспечивая совместимость, способствуя доверию и ускоряя сотрудничество между многими заинтересованными сторонами для содействия устойчивому развитию.

В этом году Всемирный день стандартов будет исследовать, как стандарты обеспечивают общую основу, которая позволяет содержательное сотрудничество между отраслями промышленности, правительствами и организациями для достижения общих целей.

Правительство приняло ряд экологических решений для евроинтеграции Украины: что известно26.09.25, 15:17 • 2264 просмотра

Анна Мурашко

Общество
Великобритания