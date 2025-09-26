$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 8194 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 13713 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
09:01 • 19176 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
06:40 • 26182 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 31838 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 27202 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39144 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35427 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67765 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42953 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Правительство приняло ряд экологических решений для евроинтеграции Украины: что известно

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Кабинет министров принял ряд экологических решений для евроинтеграции Украины, обновив подходы к учету полезных ископаемых в соответствии с международными стандартами. Также украинцы будут получать полную информацию о расходе топлива и выбросах CO2 при покупке новых легковых автомобилей.

Правительство приняло ряд экологических решений для евроинтеграции Украины: что известно

Кабинет министров принял ряд важных экологических решений для евроинтеграции Украины, в частности обновлены подходы к учету полезных ископаемых. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Провели тематический экологический Кабмин. По результатам имеем ряд важных для нашей европейской интеграции решений: обновили подходы к учету полезных ископаемых, чтобы они соответствовали международным стандартам. Национальная классификация теперь согласована с Рамочной классификацией ООН

- сообщила Свириденко.

По ее словам, решение позволит:

  • сделать отрасль более прозрачной и понятной для инвесторов;
    • повысить конкурентоспособность украинского сырья на мировом рынке;
      • открыть новые возможности для бизнеса и развития экономики.

        Это также важный шаг после подписания соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых

         - добавила Свириденко.

        Также она отметила, что в соответствии с решением правительства, отныне при покупке новых легковых автомобилей украинцы будут получать полную информацию о расходе топлива и уровне выбросов углекислого газа:

        • на каждом авто будет наклейка с данными об объеме выбросов;
          • в месте продажи покупателям будет предоставляться информация о наиболее экологичных моделях авто.

            Напомним

            Кабинет Министров Украины принял постановление № 1182 от 25 сентября 2025 года, которое обновляет порядок продажи новых легковых автомобилей. Основная цель изменений - повысить прозрачность информации о расходе топлива и выбросах CO2 для потребителей и стандартизировать маркировку автомобилей в местах продажи.

            Павел Башинский

            ЭкономикаПолитика
            Юлия Свириденко
            Укргаздобыча
            Организация Объединенных Наций
            Соединённые Штаты
            Украина