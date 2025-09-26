Правительство приняло ряд экологических решений для евроинтеграции Украины: что известно
Киев • УНН
Кабинет министров принял ряд экологических решений для евроинтеграции Украины, обновив подходы к учету полезных ископаемых в соответствии с международными стандартами. Также украинцы будут получать полную информацию о расходе топлива и выбросах CO2 при покупке новых легковых автомобилей.
Кабинет министров принял ряд важных экологических решений для евроинтеграции Украины, в частности обновлены подходы к учету полезных ископаемых. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Провели тематический экологический Кабмин. По результатам имеем ряд важных для нашей европейской интеграции решений: обновили подходы к учету полезных ископаемых, чтобы они соответствовали международным стандартам. Национальная классификация теперь согласована с Рамочной классификацией ООН
По ее словам, решение позволит:
- сделать отрасль более прозрачной и понятной для инвесторов;
- повысить конкурентоспособность украинского сырья на мировом рынке;
- открыть новые возможности для бизнеса и развития экономики.
Это также важный шаг после подписания соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых
Также она отметила, что в соответствии с решением правительства, отныне при покупке новых легковых автомобилей украинцы будут получать полную информацию о расходе топлива и уровне выбросов углекислого газа:
- на каждом авто будет наклейка с данными об объеме выбросов;
- в месте продажи покупателям будет предоставляться информация о наиболее экологичных моделях авто.
Напомним
Кабинет Министров Украины принял постановление № 1182 от 25 сентября 2025 года, которое обновляет порядок продажи новых легковых автомобилей. Основная цель изменений - повысить прозрачность информации о расходе топлива и выбросах CO2 для потребителей и стандартизировать маркировку автомобилей в местах продажи.