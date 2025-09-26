Уряд ухвалив низку екологічних рішень для євроінтеграції України: що відомо

Кабінет міністрів ухвалив низку екологічних рішень для євроінтеграції України, оновивши підходи до обліку корисних копалин відповідно до міжнародних стандартів. Також українці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та викиди CO2 під час купівлі нових легкових автомобілів.