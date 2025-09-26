Уряд ухвалив низку екологічних рішень для євроінтеграції України: що відомо
Київ • УНН
Кабінет міністрів ухвалив низку екологічних рішень для євроінтеграції України, оновивши підходи до обліку корисних копалин відповідно до міжнародних стандартів. Також українці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та викиди CO2 під час купівлі нових легкових автомобілів.
Кабінет міністрів ухвалив низку важливих екологічних рішень для євроінтеграції України, зокрема оновлено підходи до обліку корисних копалин. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Провели тематичний екологічний Кабмін. За результатами маємо низку важливих для нашої європейської інтеграції рішень: оновили підходи до обліку корисних копалин, щоб вони відповідали міжнародним стандартам. Національна класифікація тепер узгоджена з Рамковою класифікацією ООН
За її словами, рішення дозволить:
- зробити галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів;
- підвищити конкурентоздатність української сировини на світовому ринку;
- відкрити нові можливості для бізнесу та розвитку економіки.
Це також важливий крок після підписання угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин
Також вона зазначила, що відповідно до рішення уряду, відтепер під час купівлі нових легкових автомобілів українці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу:
- на кожному авто буде наліпка з даними про обсяг викидів;
- у місці продажу покупцям будуть надавати інформацію про найбільш екологічні моделі авто.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1182 від 25 вересня 2025 року, яка оновлює порядок продажу нових легкових автомобілів. Основна мета змін - підвищити прозорість інформації про витрати палива та викиди CO2 для споживачів і стандартизувати маркування автомобілів у місцях продажу.