Демченко: не виключено, що всі тіла вдалося виявити у Тисі
Київ • УНН
Не виключено, що всі тіла вдалося виявити у Тисі, та річка підступна, деякі з них можуть знаходитися у коріннях дерев у самій річці.
Не виключено, що всі тіла вдалося виявити у Тисі, та річка підступна, деякі з них можуть знаходитися у коріннях дерев у самій річці. Про це в ефірі телемарафону у четвер розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.
Не виключено, що всі тіла вдалося виявити, бо Тиса підступна, і тіла можуть знаходитися у коріннях дерев у самій річці. Через певний час вода може віддати тіло, але знову ж таки, не варто ризикувати життям
Він вказав, що не можна сказати, що саме в напрямку Тиси відбувається більше спроб перетнути кордон.
"Просто це якийсь унікальний момент, до якого у людей прикуто більше уваги. Знову ж таки, більшість спроб незаконно перетнути кордон відбувається по сухопутних напрямках, зазвичай на кордоні з Молдовою та Румунією", - додав він.
Демченко сказав, що порушники також обирають гірську місцевість, де через свою непідготовленість люди гинуть.
"Як правило, самі порушники не є самостійними учасниками спроб незаконного перетину кордону. Вони все одно звертаються до третіх осіб, таких злочинних груп, які обіцяють допомогти, а люди їм платять кошти. Натомість, цим злочинним групам відверто плювати на життя людей", - зазначив речник ДПСУ.
Нагадаємо
Тіло вже 35-го потопельника витягли з річки Тиса на українсько-угорському кордоні прикордонники.