Делегації України та Данії домовилися провести двосторонній форум оборонних індустрій

Українська й данська делегації домовилися про проведення спільного двостороннього форуму оборонних індустрій, адже модернізація та зміцнення арсеналів на основі досвіду сучасної війни – це один зі спільних пріоритетів.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає кореспондент УНН.

Угода з Данією передбачає комплексну оборонну, політичну допомогу, дипломатичну взаємодію. Цього року військова підтримка від Данії для України становитиме 1 мільярд 800 мільйонів євро. На період до 2028 року данський Фонд на підтримку України становитиме 8,5 мільярда, і це відчутно. Ми дуже дякуємо за таку потужну підтримку – зауважив президент.

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На його переконання, документ передбачає й принципову підтримку України на всіх фундаментальних напрямах взаємодії, зокрема на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

Особливо я хочу відзначити підтримку вступу нашої держави до НАТО. Данія стала першою країною поза межами "Групи семи", з якою ми підписали таку безпекову угоду. Як і завжди, данське лідерство очевидне, – додав він. "Наші делегації домовилися про проведення спільного двостороннього форуму оборонних індустрій. Модернізація та зміцнення арсеналів на основі досвіду сучасної війни – це один зі спільних пріоритетів - сказав Зеленський.

Окремо Зеленський наголосив на важливості продовження санкційного тиску на путінську систему та всі її елементи заради зменшення російської можливості продовжувати війну й терор.

Маємо й надалі принципово посилювати санкції проти Росії та ліквідувати всі російські хитрощі щодо санкцій, кожну схему обходу санкцій – це буквально інвестиція в терор. Тому кожен, хто допомагає Росії обходити санкції, повинен за це відповідати. Інше принципове завдання цього року – конфіскація російських активів, які вже знайдені та заморожені, зокрема у європейських юрисдикціях. Путін значно більше цінує гроші, ніж людське життя, і тому саме через утрату активів він відчує справжню ціну своєї агресії – акцентував Зеленський.

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Глава держави також відзначив запуск програми експортного фінансування через експортно-інвестиційний фонд Данії для підтримки постачання в Україну, зокрема, обладнання.