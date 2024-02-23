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Делегации Украины и Дании договорились провести двусторонний форум оборонных индустрий

Делегации Украины и Дании договорились провести двусторонний форум оборонных индустрий

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 15:13  •  4782 просмотра

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Украинская и датская делегации договорились о проведении совместного двустороннего оборонно-промышленного форума с целью модернизации своих армий на основе уроков войны, которая продолжается в Украине.

Украинская и датская делегации договорились о проведении совместного двустороннего форума оборонных индустрий, ведь модернизация и укрепление арсеналов на основе опыта современной войны - это один из общих приоритетов.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает корреспондент УНН.

Соглашение с Данией предусматривает комплексную оборонную, политическую помощь, дипломатическое взаимодействие. В этом году военная поддержка от Дании для Украины составит 1 миллиард 800 миллионов евро. На период до 2028 года датский Фонд в поддержку Украины составит 8,5 миллиарда, и это ощутимо. Мы очень благодарны за такую мощную поддержку

- отметил президент. 

Украина подписала соглашение по безопасности с Данией - первой страной за пределами G723 февраля 2024, 12:23 • 16017 просмотров

По его убеждению, документ предусматривает и принципиальную поддержку Украины на всех фундаментальных направлениях взаимодействия, в частности на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Особенно я хочу отметить поддержку вступления нашего государства в НАТО. Дания стала первой страной за пределами "Группы семи", с которой мы подписали такое соглашение по безопасности. Как и всегда, датское лидерство очевидно, - добавил он. "Наши делегации договорились о проведении совместного двустороннего форума оборонных индустрий. Модернизация и укрепление арсеналов на основе опыта современной войны - это один из общих приоритетов

- сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский отметил важность продолжения санкционного давления на путинскую систему и все ее элементы ради уменьшения российской возможности продолжать войну и террор.

Мы должны и в дальнейшем принципиально усиливать санкции против России и ликвидировать все российские хитрости относительно санкций, каждую схему обхода санкций - это буквально инвестиция в террор. Поэтому каждый, кто помогает России обходить санкции, должен за это отвечать. Другая принципиальная задача этого года - конфискация российских активов, которые уже найдены и заморожены, в частности в европейских юрисдикциях. Путин значительно больше ценит деньги, чем человеческую жизнь, и поэтому именно из-за потери активов он почувствует истинную цену своей агрессии

- акцентировал Зеленский. 

Боеприпасы и ПВО: в Дании анонсировали новый пакет помощи Украине22 февраля 2024, 12:38 • 21444 просмотра

 Глава государства также отметил запуск программы экспортного финансирования через экспортно-инвестиционный фонд Дании для поддержки поставок в Украину, в частности, оборудования.

Чем больше общих результатов мы достигнем, тем очевиднее будет неспособность России достичь ее агрессивных целей

 подчеркнул Президент.  
Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
g7G7
natoNATO
daniyaДания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Делегації України та Данії домовилися провести двосторонній форум оборонних індустрій
Delegations of Ukraine and Denmark agree to hold a bilateral defense industry forum
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Делегации Украины и Дании договорились провести двусторонний форум оборонных индустрий

Украинская и датская делегации договорились о проведении совместного двустороннего оборонно-промышленного форума с целью модернизации своих армий на основе уроков войны, которая продолжается в Украине.

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