Делегации Украины и Дании договорились провести двусторонний форум оборонных индустрий
Киев • УНН
Украинская и датская делегации договорились о проведении совместного двустороннего оборонно-промышленного форума с целью модернизации своих армий на основе уроков войны, которая продолжается в Украине.
Украинская и датская делегации договорились о проведении совместного двустороннего форума оборонных индустрий, ведь модернизация и укрепление арсеналов на основе опыта современной войны - это один из общих приоритетов.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает корреспондент УНН.
Соглашение с Данией предусматривает комплексную оборонную, политическую помощь, дипломатическое взаимодействие. В этом году военная поддержка от Дании для Украины составит 1 миллиард 800 миллионов евро. На период до 2028 года датский Фонд в поддержку Украины составит 8,5 миллиарда, и это ощутимо. Мы очень благодарны за такую мощную поддержку
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По его убеждению, документ предусматривает и принципиальную поддержку Украины на всех фундаментальных направлениях взаимодействия, в частности на пути европейской и евроатлантической интеграции.
Особенно я хочу отметить поддержку вступления нашего государства в НАТО. Дания стала первой страной за пределами "Группы семи", с которой мы подписали такое соглашение по безопасности. Как и всегда, датское лидерство очевидно, - добавил он. "Наши делегации договорились о проведении совместного двустороннего форума оборонных индустрий. Модернизация и укрепление арсеналов на основе опыта современной войны - это один из общих приоритетов
Отдельно Зеленский отметил важность продолжения санкционного давления на путинскую систему и все ее элементы ради уменьшения российской возможности продолжать войну и террор.
Мы должны и в дальнейшем принципиально усиливать санкции против России и ликвидировать все российские хитрости относительно санкций, каждую схему обхода санкций - это буквально инвестиция в террор. Поэтому каждый, кто помогает России обходить санкции, должен за это отвечать. Другая принципиальная задача этого года - конфискация российских активов, которые уже найдены и заморожены, в частности в европейских юрисдикциях. Путин значительно больше ценит деньги, чем человеческую жизнь, и поэтому именно из-за потери активов он почувствует истинную цену своей агрессии
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Глава государства также отметил запуск программы экспортного финансирования через экспортно-инвестиционный фонд Дании для поддержки поставок в Украину, в частности, оборудования.
Чем больше общих результатов мы достигнем, тем очевиднее будет неспособность России достичь ее агрессивных целей
Делегации Украины и Дании договорились провести двусторонний форум оборонных индустрий
Украинская и датская делегации договорились о проведении совместного двустороннего оборонно-промышленного форума с целью модернизации своих армий на основе уроков войны, которая продолжается в Украине.
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