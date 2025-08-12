$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Деяким агентам СБУ роблять пластичні операції після виконаних завдань у тилу ворога - Малюк

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк розповів про комплекс заходів безпеки для агентів, що повертаються з ворожих тилів. Це включає зміну зовнішності та підготовку нових документів.

Деяким агентам СБУ роблять пластичні операції після виконаних завдань у тилу ворога - Малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що коли агенти СБУ повертаються з ворожих тилів, виконавши ту чи іншу надскладну операцію, то необхідно подумати про безпеку цих людей, а тому в СБУ діє цілий комплекс безпекових заходів, у тому числі, у разі необхідності і погодження з цим безпосередньо джерелом, змінюється зовнішність людини. Про це Малюк сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Я не буду казати про кількість державних нагород, які отримані саме за активні контррозвідувальні заходи. Принагідно також тут я хочу відмітити слідство, Головне слідче управління Служби безпеки України, і всі регіональні слідчі підрозділи. Тому що всі ці злочини розслідують вони. Сьогодні вони, до речі, рекордсмени серед усіх правоохоронців за кількістю тих, кого вони ув’язнили. В основному, зрозуміло, це і військові злочинці, і ті, хто вчиняють злочини проти основ національної безпеки 

- сказав Малюк.

Він зазначив, що частина агентури СБУ, яка повертається з ворожих тилів, отримують держнагороди, у тому числі і звання Героїв України.

Навіть тут потрібно брати з них приклад. Але у цьому всьому надважливий елемент – це насамперед безпека цих людей. І коли вони повертаються з ворожих тилів, виконавши ту чи іншу надскладну операцію, то, перш за все, це забезпечити їхню безпеку. Тому тут, у нас, діє ціла програма, цілий комплекс безпекових заходів. У тому числі, у разі необхідності і погодження з цим безпосередньо джерелом, ми змінюємо в дійсності їм зовнішність. Є топові пластичні хірурги із світовим ім’ям, які прикладають для цього зусилля. Готуються потім документи прикриття. І ці люди починають життя знову. З нуля, фактично, якщо ми розуміємо, що ворог пильнує і хоче їх догнати. Крім цього є інших, інших багато певних різновидів їх підтримки. У тому числі, ми максимально намагаємось забезпечити їх житлом 

- додав Малюк.

Нагадаємо

У Павлограді Дніпропетровської області контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя, який передавав ворогу дані про позиції ППО та рух військових ешелонів. Для шпигунства він облаштував приховану камеру навпроти залізничної колії, замаскувавши її під побутовий предмет.

Павло Башинський

Війна
Дніпропетровська область
Василь Малюк
Служба безпеки України
Україна
Павлоград