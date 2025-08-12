Деяким агентам СБУ роблять пластичні операції після виконаних завдань у тилу ворога - Малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що коли агенти СБУ повертаються з ворожих тилів, виконавши ту чи іншу надскладну операцію, то необхідно подумати про безпеку цих людей, а тому в СБУ діє цілий комплекс безпекових заходів, у тому числі, у разі необхідності і погодження з цим безпосередньо джерелом, змінюється зовнішність людини. Про це Малюк сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Я не буду казати про кількість державних нагород, які отримані саме за активні контррозвідувальні заходи. Принагідно також тут я хочу відмітити слідство, Головне слідче управління Служби безпеки України, і всі регіональні слідчі підрозділи. Тому що всі ці злочини розслідують вони. Сьогодні вони, до речі, рекордсмени серед усіх правоохоронців за кількістю тих, кого вони ув’язнили. В основному, зрозуміло, це і військові злочинці, і ті, хто вчиняють злочини проти основ національної безпеки - сказав Малюк.

Він зазначив, що частина агентури СБУ, яка повертається з ворожих тилів, отримують держнагороди, у тому числі і звання Героїв України.

Навіть тут потрібно брати з них приклад. Але у цьому всьому надважливий елемент – це насамперед безпека цих людей. І коли вони повертаються з ворожих тилів, виконавши ту чи іншу надскладну операцію, то, перш за все, це забезпечити їхню безпеку. Тому тут, у нас, діє ціла програма, цілий комплекс безпекових заходів. У тому числі, у разі необхідності і погодження з цим безпосередньо джерелом, ми змінюємо в дійсності їм зовнішність. Є топові пластичні хірурги із світовим ім’ям, які прикладають для цього зусилля. Готуються потім документи прикриття. І ці люди починають життя знову. З нуля, фактично, якщо ми розуміємо, що ворог пильнує і хоче їх догнати. Крім цього є інших, інших багато певних різновидів їх підтримки. У тому числі, ми максимально намагаємось забезпечити їх житлом - додав Малюк.

