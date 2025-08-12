Некоторым агентам СБУ делают пластические операции после выполненных заданий в тылу врага - Малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что когда агенты СБУ возвращаются из вражеских тылов, выполнив ту или иную сверхсложную операцию, то необходимо подумать о безопасности этих людей, а потому в СБУ действует целый комплекс мер безопасности, в том числе, в случае необходимости и согласования с этим непосредственно источником, меняется внешность человека. Об этом Малюк сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Я не буду говорить о количестве государственных наград, которые получены именно за активные контрразведывательные мероприятия. Попутно также здесь я хочу отметить следствие, Главное следственное управление Службы безопасности Украины, и все региональные следственные подразделения. Потому что все эти преступления расследуют они. Сегодня они, кстати, рекордсмены среди всех правоохранителей по количеству тех, кого они посадили. В основном, понятно, это и военные преступники, и те, кто совершает преступления против основ национальной безопасности - сказал Малюк.

Он отметил, что часть агентуры СБУ, которая возвращается из вражеских тылов, получают госнаграды, в том числе и звания Героев Украины.

Даже здесь нужно брать с них пример. Но в этом всем сверхважный элемент – это прежде всего безопасность этих людей. И когда они возвращаются из вражеских тылов, выполнив ту или иную сверхсложную операцию, то, прежде всего, это обеспечить их безопасность. Поэтому здесь, у нас, действует целая программа, целый комплекс мер безопасности. В том числе, в случае необходимости и согласования с этим непосредственно источником, мы меняем в действительности им внешность. Есть топовые пластические хирурги с мировым именем, которые прикладывают для этого усилия. Готовятся потом документы прикрытия. И эти люди начинают жизнь снова. С нуля, фактически, если мы понимаем, что враг следит и хочет их догнать. Кроме этого есть других, других много определенных разновидностей их поддержки. В том числе, мы максимально стараемся обеспечить их жильем - добавил Малюк.

Напомним

В Павлограде Днепропетровской области контрразведка СБУ задержала местного жителя, который передавал врагу данные о позициях ПВО и движении военных эшелонов. Для шпионажа он обустроил скрытую камеру напротив железнодорожного пути, замаскировав ее под бытовой предмет.